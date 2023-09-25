Во вторник, 26-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Почти два месяца прошло с того момента, как ровенский «Верес» стал первым коллективом, который отобрал очки у действующего чемпиона Украины в текущем сезоне. С тех пор подобное удавалось повторить только «Кривбассу» и «Руху», поэтому «горняки» и удерживают за собой лидерскую позицию в чемпионской гонке. «Красно-черные» в тоже самое время так и не смогли выйти на стабильный уровень результатов, поэтому особыми достижениями, кроме победы над «Черноморцем», за этот период похвастаться не могут. Но Кубок – совершенно другая история, тут исправить осечку уже не получится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.