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Кубок Украины
Верес
26.09.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
25 сентября 2023, 23:04 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:05
40
0

Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

25 сентября 2023, 23:04 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:05
40
0
Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 26-го сентября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Почти два месяца прошло с того момента, как ровенский «Верес» стал первым коллективом, который отобрал очки у действующего чемпиона Украины в текущем сезоне. С тех пор подобное удавалось повторить только «Кривбассу» и «Руху», поэтому «горняки» и удерживают за собой лидерскую позицию в чемпионской гонке. «Красно-черные» в тоже самое время так и не смогли выйти на стабильный уровень результатов, поэтому особыми достижениями, кроме победы над «Черноморцем», за этот период похвастаться не могут. Но Кубок – совершенно другая история, тут исправить осечку уже не получится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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