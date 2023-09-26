Кубок Украины
26.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Кубок Украины26 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
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Верес – Шахтер – 0:3. Горняки вышли в четвертьфинал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
26 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
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В матча 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» обыграл ровенский «Верес» (3:0).
Голы для горняков во втором тайме забили Алексей Кащук, Артем Бондаренко и Олег Очеретько.
Кубок Украины. 1/8 финала
Ровно, 26 сентября
Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:3
Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
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