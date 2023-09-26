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Кубок Украины
Верес
26.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
228
0

Верес – Шахтер – 0:3. Горняки вышли в четвертьфинал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

26 сентября 2023, 23:09 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:25
228
0
Верес – Шахтер – 0:3. Горняки вышли в четвертьфинал. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В матча 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» обыграл ровенский «Верес» (3:0).

Голы для горняков во втором тайме забили Алексей Кащук, Артем Бондаренко и Олег Очеретько.

Кубок Украины. 1/8 финала

Ровно, 26 сентября

Верес Ровно – Шахтер Донецк – 0:3

Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Верес - Шахтер видео голов и обзор Алексей Кащук Олег Очеретько Артем Бондаренко
Источник Sport.ua
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