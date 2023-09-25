Во вторник 26 сентября в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором местный «Верес» будет принимать донецкий «Шахтер». После поединков 8-го тура чемпионата страны будущие хозяева поля отдыхали на один день больше, а вот горнякам предстоит играть через два дня на третий.

Верес

Для «Вереса» это будет уже второй матч в нынешнем кубковом турнире. В 1/16 финала подопечные Сергея Лавриненко победили на выезде представителя первой лиги «Эпицентр» из Каменец-Подольского со счетом 3:1. У победителей тогда дважды отличился Владислав Шарай и один гол забил Николай Гайдучик.

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Вообще «Верес» три раза в своей истории проходил стадию 1/8 финала Кубка Украины. Дважды после этого он выбывал из турнира в четвертьфиналах (причем один раз, проиграв именно «Шахтеру»), а в сезоне 1993-1994 годов коллектив из Ровно вышел даже в полуфинал, где уступил симферопольской «Таврии».

Что касается нынешнего чемпионата Украины, то здесь «Верес» пока выступает не очень удачно. В семи матчах одержана пока только одна победа, дважды была зафиксирована ничья и 4 раза команда покидала поле побежденными. В предыдущем 8-м туре ровенские футболисты играли в Киеве с «Оболонью» и завершили матч вничью 0:0.

Кстати, тот поединок состоялся в минувшую пятницу, так что у «Вереса» был на один день больше для отдыха в отличие от «Шахтера». При таком плотном графике матчей, а следующий тур начинается уже в субботу 30 сентября, такой фактор может иметь большое значение. Тем более, что горнякам больше часа игрового времени пришлось играть с «Рухом» в меньшинстве и поэтому они наверняка отдали много сил.

Шахтер

Если «Вересу» играть 3 матча за 8 дней доводится не так часто, то «Шахтер» в таком положении находится, как правило, большую часть сезона. Причем, если не еврокубки, то футболисты отправляются выступать за различные сборные. Вот и сейчас с начала сентября горняки уже работают в таком ритме. Благо, что у тренерского штаба есть достаточно длинная скамейка запасных.

Наверняка Патрик ван Леувен прибегнет к ротации и в игре с «Вересом». Во-первых, совсем скоро впереди два важных матча с «Ворсклой» в украинской Премьер-Лиге и с бельгийским «Антверпеном» в групповом этапе Лиги чемпионов, а, во-вторых, из-за того, что в предыдущем туре пришлось с 25-й минуты играть в меньшинстве, некоторые футболисты могли устать и им требуются больше времени на восстановление.

Тем не менее, никто не собирается снимать задачи, связанные с завоеванием очередного трофея. Так что «Шахтер», конечно же, в Ровно будет играть только на победу. Всего же горняки 13 раз поднимали у себя над головой Кубок страны и последний раз это было в сезоне 2018-2019 годов. Кстати, после этого донецкая команда дважды пропускала финалы, а затем один турнир не был завершен, другой вообще не проводился.

Статистика матчей

Совсем недавно 2 августа соперники встречались именно в Ровно во втором туре нынешнего чемпионата Украины. Игра завершилась вничью 1:1 и запомнилась двумя моментами в конце первого тайма. Первый – это гол Николая Матвиенко со штрафного без свистка арбитра. Но Александр Шандор из Львова гол засчитал. А второй произошел буквально через минуту, когда судья показал красную карточку Артему Бондаренко. Поэтому после перерыва горняки играли в меньшинстве и пропустили гол на 62-й минуте от Евгения Шевченко.

Если говорить об общей статистике взаимоотношений, то команды играли друг с другом 15 раз. 12 матчей выиграл «Шахтер», 2 поединка завершились вничью и 1 победа у «Вереса». Разница мячей 31-8.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Гакман, Кучеренко, Яго, Марусич, Кучеров, В.Шарай, Гайдучик

«Шахтер»: Рудько, Конопля, Чигринский, Козык, Азаров, Назарина, Очеретько, Крыськив, Топалов, Кащук, Келси

Прогноз на противостояние:

На данный момент «Шахтер» выглядит не так грозно, как это было еще несколько лет назад. К тому же, у него есть проблемы с рядом травмированных игроков. Но, все же, отметим гораздо больший опыт горняков даже в таком положении. Поэтому ставим на победу «Шахтера» 2:1.

26 сентября, вторник