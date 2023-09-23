В субботу, 23 сентября, состоялся поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра на «Арене Львов» закончилась ничьей 1:1.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1.

Слюбик, 88 - Судаков, 17.

Эдсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Ризнык, 87, Кастилло, 90+2.

Ракицкий, 21 (опасная игра).

«Рух»: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.

«Шахтер»: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироші, 25).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

«Арена Львов» (Львов).

РУХ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Руха: Плюман 0 6,0, Рунич - 5,5, Федор - 5,5, Теслюк - 5,0.

Замены Шахтера: Мироши - 5,5, Кастилло - 5,5, Конопля - 5,5, Сикан - б/о, Назарина - 5,5.