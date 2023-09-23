Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Львовская команда имела много моментов, но реализовала только один
В субботу, 23 сентября, состоялся поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра на «Арене Львов» закончилась ничьей 1:1.
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Украинская Премьер-лига. 8 тур.
«Рух» – «Шахтер» – 1:1.
Слюбик, 88 - Судаков, 17.
Эдсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Ризнык, 87, Кастилло, 90+2.
Ракицкий, 21 (опасная игра).
«Рух»: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.
«Шахтер»: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироші, 25).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
«Арена Львов» (Львов).
РУХ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Наши оценки:
Замены Руха: Плюман 0 6,0, Рунич - 5,5, Федор - 5,5, Теслюк - 5,0.
Замены Шахтера: Мироши - 5,5, Кастилло - 5,5, Конопля - 5,5, Сикан - б/о, Назарина - 5,5.
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Егор Ярмолюк был в заявке «Брентфорда», но на поле не вышел
Специалист удивлен судейством в матче УПЛ
помогали, но хоть делали это более профессионально.
а как тянут Шахтер это просто позор.
то позволяют в пустые ворота забивать пока соперник ждет свистка, то рисуют ВАР где офсайда нет и определяют офсайд.
испанский стыд
П.С. как всегда вар-судейки помогли шахтеру спасти очко, отменив чистый гол Руха
( кто как и я не разобрались в трансляции зайдите и гляньте в новости отдельной на сайте, что там за смешные линии провели)
чемпіон є чемпіон навіть при грі в меншості.
Интересно бы было почитать коменты поклонников Шахтера, если бы гол Руха не засчитали в ворота, к примеру, Динамо Киев. Уверен, упоминаний про "шубы" на ветке было бы ТБ 7.5 раз.
Ну а теперь по сути: Рух в этом году крепкая драйвовая команда, которая точно не вылетит, но и за еврокубки тоже бороться не будет. Скорее всего в первом круге наберут очки, а во втором будет "распродажа" или как говорят в современном мире "починка коробок передач".
П. С. Я предупреждал, что Шахта будет терять очки, и это только начало. Это сезон у них будет мега провальным и печальным. Нас ждут и дальше их потери в ЧУ и разгромы в ЛЧ. Возможно, всё-таки есть бумеранг в этом мире... хотя я не сильно верю в это.
Очень тяжело постоянно в автобусе быть.
Вы должны это понимать.