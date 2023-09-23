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Чемпионат Украины
Рух Львов
23.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 20:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:21
5609
86

Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру

Львовская команда имела много моментов, но реализовала только один

23 сентября 2023, 20:59 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:21
5609
86
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
УПЛ

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра на «Арене Львов» закончилась ничьей 1:1.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1.

Слюбик, 88 - Судаков, 17.

Эдсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Ризнык, 87, Кастилло, 90+2.

Ракицкий, 21 (опасная игра).

«Рух»: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.

«Шахтер»: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироші, 25).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

«Арена Львов» (Львов).

РУХ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Руха: Плюман 0 6,0, Рунич - 5,5, Федор - 5,5, Теслюк - 5,0.

Замены Шахтера: Мироши - 5,5, Кастилло - 5,5, Конопля - 5,5, Сикан - б/о, Назарина - 5,5.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 86
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Gargantua
вот упрекают, что раньше судьи помогали Динамо.
помогали, но хоть делали это более профессионально. 
а как тянут Шахтер это просто позор.
то позволяют в пустые ворота забивать пока соперник ждет свистка, то рисуют ВАР где офсайда нет и определяют офсайд.
испанский стыд
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+16
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Виктор Войцеховский
"Я так хохотался"  Где там товарищ Пидр? Это уже чемпионская игра или пока нет? 
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+13
Показать Скрыть 2 ответа
pricolist
Яким чином Леувен опинився в Шахтарі? Після Йовічевіча він виглядає повним дном
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+12
VitosKH
Шахта позор,с Рухом автобус.Ван Леувен шлак.
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Тренер фізкультурник, гра команди просто жах ,в лізі чемпіонів ловити нічого, і десь тільки Йововіч пускає сльозу
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+12
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sahka1981
Норм, відскочили, але ж як можна було не зарахувати абсолютно чистий мяч Руха в першому таймі, і це з Варом...
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+11
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FunnyCat_____
 как вы думаете, почему все команды встречались говорить о судействе но без представителей шахтера?
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+9
Показать Скрыть 8 ответов
BekXan
Мені в цьому році не знаю як кому а Рух дуже подобається.
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+8
FunnyCat_____
самое приятное в этой игре, это рожа сырны на 90-й минуте
П.С. как всегда вар-судейки помогли шахтеру спасти очко, отменив чистый гол Руха
( кто как и я не разобрались в трансляции зайдите и гляньте в новости отдельной на сайте, что там за смешные линии провели)
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+8
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Burevestnik
сьогодні МанСіті другий тайм грали в меншості і виграли 2:0. 
чемпіон є чемпіон навіть при грі в меншості.    
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+6
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dudigo78
це треба було звільняти Йовічевіча і ставити невідомо кого, щоб потім дивитись на це г.? Такого мертвого Шахтаря я востаннє бачив ще в 90-х роках минулого століття
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+5
Cityzen83
Слюбик напевно Бражка перевершив. Гол туру!
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+5
alex73776
Як грають так і судять!
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+5
Skillz
Відскочила помийка донбасоська, найс лінію малюють по сраці тіпа, при тому що в нього нога далі знаходиться. 
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+5
Remark
Рад за сепара! Я давно говорил, что этот игрок для Шахтера, как счастливый талисман.
Интересно бы было почитать коменты поклонников Шахтера, если бы гол Руха не засчитали в ворота, к примеру, Динамо Киев. Уверен, упоминаний про "шубы" на ветке было бы ТБ 7.5 раз.
Ну а теперь по сути: Рух в этом году крепкая драйвовая команда, которая точно не вылетит, но и за еврокубки тоже бороться не будет. Скорее всего в первом круге наберут очки, а во втором будет "распродажа" или как говорят в современном мире "починка коробок передач".
П. С. Я предупреждал, что Шахта будет терять очки, и это только начало. Это сезон у них будет мега провальным и печальным. Нас ждут и дальше их потери в ЧУ и разгромы в ЛЧ. Возможно, всё-таки есть бумеранг в этом мире... хотя я не сильно верю в это. 
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+4
Fitness.sports
Рух красавцы! Браво, 2 раз ничья в истории с Шахтарем 
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+3
Умник
Просто через переезды команда не собралась.
Очень тяжело постоянно в автобусе быть.
Вы должны это понимать.
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+3
Pavel_i_CO
Не люблю коментувати матчі іржавих, але я сьогодні попереджав про бумеранг у пику. Дехто його отримав. Всім спокійної, тихої ночі 
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+3
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VitosKH
Ну по матчу.Очередное удаление.Игра первая лига.Ахметов,Срна как вам эта рыготня?
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+2
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😼
Пвдземельних знову за яйця витягнули, тфу уєбани 
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+1
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