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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 21:50 |
131
0

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После неудачного старта в Лиге чемпионов горняков ждет непростой поединок во Львове

22 сентября 2023, 21:50 |
131
0
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

На стадионе «Арена-Львов» в субботу 23 сентября состоится матч 8-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный «Рух» будет принимать донецкий «Шахтер». Львовяне после 6 игр имеют 11 очков и находятся на 5 месте в турнирной таблице, а действующий чемпион страны лидирует с 17 очками после 7 проведенных матчей.

Рух

Львовский коллектив, который в прошлом сезоне с большим трудом сохранил место в элитном дивизионе, начал новый чемпионат с трех побед над «Зарей», «Ворсклой» и «Полесьем». Но затем в трех следующих поединках были две ничьи с «Колосом» и «Металлистом 1925» и в довершении ко всему первое поражение в турнире от его дебютанта черкасского «ЛНЗ». Тем самым прервалась беспроигрышная серия львовян, которая с учетом окончания предыдущего чемпионата насчитывала 9 матчей.

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Предстоящий игра с «Шахтером», которому «Рух» уступил лидерство, станет настоящим экзаменом для подопечных Виталия Пономарева. Ведь основу команды составляют совсем молодые футболисты и для них очень важно научиться держать удары. Если во встрече с горняками удастся показать хороший футбол и добиться положительного результата, то у львовян явно поднимется настроение. При этом они снова войдут в группу лидеров. А вот в случае неудачи, команда может опуститься в середину турнирной таблице, откуда, как известно, выбираться наверх гораздо сложнее, чем скатиться еще ниже.

Сам наставник, кстати, перед игрой с «Шахтером» отметил, что его тренерский штаб проанализировал ошибки, допущенные игроками в Черкассах. Поэтому в предстоящем матче с чемпионами страны ставит перед командой самые высокие цели. Вот только добиваться необходимого результата «Руху» придется без игрока основного состава Марко Сапуги, который в 6 предыдущих матчах уже успел получить 4 предупреждения и не сможет помочь партнерам из-за дисквалификации.

Шахтер

Горняки на старте нового сезона выиграли в украинской Премьер-Лиге пять матчей и дважды сыграли вничью. Так что на игру Лиги чемпионов с «Порту» в Гамбург они, наверняка, отправлялись с мыслями, как минимум, не проиграть и набрать свои первые очки в турнире. Но два быстрых гола, пропущенных из-за собственных ошибок, в самом начале матча предопределили его неудачный итоговый результат.

Теперь надо снова думать о чемпионате Украины, тем более, что преследователи «Шахтера» не так далеко. И одним из них как раз является «Рух». Кстати, для горняков совсем неплохо, что игра состоится на «Арене-Львов», где они сами нередко выступают в роли хозяев поля. За примерами далеко ходить не надо – в предыдущем 7-м туре «Шахтер» именно на этом стадионе принимал киевскую «Оболонь» и добился победы со счетом 1:0.

А вот что по-настоящему должно беспокоить наставника чемпионов Патрика ванн Леувена, так это большое число травм футболистов в начале сезона. Надолго выпали из строя Валерий Бондарь и Лассина Траоре, пропустил несколько матчей Николай Матвиенко, пока никак не могут восстановиться Марьян Швед и Иван Петряк. А в матче с «Порту», похоже, что получил повреждение еще и израильский защитник Став Лемкин, дебютировавший в команде совсем недавно. К этому списку можно добавить и Артема Бондаренко, но уже по другой причине. Он уже дважды удалялся с поля и был вынужден пропустить несколько матчей чемпионата страны.

И все же горняков, как и былые годы, выручает большая скамейка запасных. Несмотря на многочисленные потери, выбор качественных исполнителей на каждую позицию есть. Тем более, что сейчас при новом наставнике только формируется настоящий основной состав. А новички клуба, которые присоединились к команде нынешним летом, горят желанием проявить себя и доказать, что при выборе их «Шахтер» не ошибся.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины соперники провели 5 матчей, четыре из которых выиграл «Шахтер» и в одном была зафиксирована ничья. Разница мячей 8-1. В предыдущем сезоне в первом круге на стадионе «Украина» во Львове победили горняки 1:0. Гол забил Конопля. А во втором круге на «Арене-Львов», где, кстати, принимал «Шахтер», номинальные хозяева выиграли 2:0. Здесь отличились Матвиенко и Крыськив.

Ориентировочные составы:

«Ркх»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Эдсон , Рунич, Квасница, Таллес, Соломон, Климчук

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Чигринский, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Келси

Прогноз на противостояние:

Сложная будет игра для обеих команд. Но «Шахтер» все же опытнее, да и, как было отмечено ранее, Патрику ванн Леувену есть кем усиливать ту или иную позицию. Поэтому поставим на победу гостей со счетом 2:1.

23 сентября, суббота

«Рух» – «Шахтер»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 19.00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне и Спорт-1
РУХ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер Донецк Рух - Шахтер прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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