Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 8-го тура УПЛ
В субботу, 23 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором игарли «Рух» и «Шахтер».
Украинская Премьер-лига. 8 тур.
«Рух» – «Шахтер» – 1:1.
Слюбик, 88 - Судаков, 17.
Ракицкий, 21 (опасная игра).
«Рух»: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.
«Шахтер»: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироші, 25).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды на двоих забили после перерыва сразу пять мячей
Первые 80 минут завершились с преимуществом «кельтов» в два мяча