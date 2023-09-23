Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Рух Львов
23.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 22:03 |
1124
0

Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 8-го тура УПЛ

23 сентября 2023, 22:03 |
1124
0
Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 23 сентября, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором игарли «Рух» и «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 8 тур.

«Рух» – «Шахтер» – 1:1.

Слюбик, 88 - Судаков, 17.

Ракицкий, 21 (опасная игра).

«Рух»: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух - Квасница (Рунич, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук.

«Шахтер»: Ризнык - Гочолеишвили, Козик, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироші, 25).

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Слюбик (Рух Львов).
21’
Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
По теме:
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Игра была разрушена арбитром»
Милан vs Верона, Сассуоло сенсационно обыграл Ювентус в матче с 6 голами
Ворскла – Кривбасс – 1:4. Разгром в Полтаве с камбеком. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Футбол | 23 сентября 2023, 15:03 45
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ

Команды на двоих забили после перерыва сразу пять мячей

Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски
Футбол | 23 сентября 2023, 21:50 0
Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски
Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски

Первые 80 минут завершились с преимуществом «кельтов» в два мяча

ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23.09.2023, 15:37
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Футбол | 23.09.2023, 20:59
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Футбол | 23.09.2023, 17:03
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
22.09.2023, 13:19 37
Футбол
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
22.09.2023, 15:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем