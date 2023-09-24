Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Из-за таких решений судьи игра перестает быть честной»

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен дал комментарий после игры с «Рухом» (1:1).

- Господин Патрик, за 8 матчей произошло 5 удалений. Насколько такие потери не позволяют играть вам в свой футбол?

- У меня вопрос к вам, была ли это красная карточка?

- Я не уверен, потому что не смотрел повтор.

- Тогда посмотрите повтор и спросите меня потом еще раз.

- Что вы думаете о сегодняшнем матче?

- Я считаю, что игра была разрушена арбитром и его VAR-ассистентом. По моему мнению, это был чистый и честный перехват мяча, и украинские арбитры должны рассматривать больше таких ситуаций, потому что, если такие подкаты не разрешаются, игра становится более похожа на футзал, чем на футбол, который играют на поле с мячом. Из-за таких решений игра перестает быть честной, потому что ты не можешь использовать свои качества.

- Мистер, мы видели, что вы о чем-то экспрессивно говорили с арбитром. Какой была его реакция на ваши слова?

- Я не ожидал его реакции. Я считаю, что этот арбитр был несправедлив в этом случае. Он принял много спорных решений, а самая большая его ошибка повлияла на нашу игру, что очень усложнило матч для нас, тот футбол, в который мы хотим играть. Это было мое замечание к нему: что, по моему мнению, он не заслуживает того, чтобы судить такие встречи, если он не может корректно оценивать футбольные действия. Это касается и его видеопомощника, потому что у него есть возможность следить за игрой. Я также считаю, что арбитр, который в конце пересматривал ситуацию, принял неправильное решение.

- Чем вас сегодня удивил соперник? Как вы можете прокомментировать игру «Руха» против «Шахтера«?

- Я могу сказать, что им помог тот факт, что они имели численное большинство в течение матча. Не думаю, что мы заслуживаем такую игру. Поэтому я уверен, что с момента с красной карточкой матч был несправедливым. Наши игроки очень старались, много работали после международной игры. Но все это выглядит, как реакция арбитров против «Шахтера».

- Сегодня «Шахтер» играл больше от обороны. А какую игру вы хотели бы видеть в идеале от своей команды?

- В этой ситуации, после матча посреди недели, для нас это был единственный способ удержать результат. Мы работаем и много путешествуем – это часть футбола. Должны подстраиваться и не можем играть так открыто, как бы хотелось.