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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 10:23 |
319
1

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Из-за таких решений судьи игра перестает быть честной»

Главный тренер «Шахтера» – о ничьей с «Рухом»

24 сентября 2023, 10:23 |
319
1
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Из-за таких решений судьи игра перестает быть честной»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен дал комментарий после игры с «Рухом» (1:1).

- Господин Патрик, за 8 матчей произошло 5 удалений. Насколько такие потери не позволяют играть вам в свой футбол?
- У меня вопрос к вам, была ли это красная карточка?

- Я не уверен, потому что не смотрел повтор.
- Тогда посмотрите повтор и спросите меня потом еще раз.

- Что вы думаете о сегодняшнем матче?
- Я считаю, что игра была разрушена арбитром и его VAR-ассистентом. По моему мнению, это был чистый и честный перехват мяча, и украинские арбитры должны рассматривать больше таких ситуаций, потому что, если такие подкаты не разрешаются, игра становится более похожа на футзал, чем на футбол, который играют на поле с мячом. Из-за таких решений игра перестает быть честной, потому что ты не можешь использовать свои качества.

- Мистер, мы видели, что вы о чем-то экспрессивно говорили с арбитром. Какой была его реакция на ваши слова?
- Я не ожидал его реакции. Я считаю, что этот арбитр был несправедлив в этом случае. Он принял много спорных решений, а самая большая его ошибка повлияла на нашу игру, что очень усложнило матч для нас, тот футбол, в который мы хотим играть. Это было мое замечание к нему: что, по моему мнению, он не заслуживает того, чтобы судить такие встречи, если он не может корректно оценивать футбольные действия. Это касается и его видеопомощника, потому что у него есть возможность следить за игрой. Я также считаю, что арбитр, который в конце пересматривал ситуацию, принял неправильное решение.

- Чем вас сегодня удивил соперник? Как вы можете прокомментировать игру «Руха» против «Шахтера«?
- Я могу сказать, что им помог тот факт, что они имели численное большинство в течение матча. Не думаю, что мы заслуживаем такую игру. Поэтому я уверен, что с момента с красной карточкой матч был несправедливым. Наши игроки очень старались, много работали после международной игры. Но все это выглядит, как реакция арбитров против «Шахтера».

- Сегодня «Шахтер» играл больше от обороны. А какую игру вы хотели бы видеть в идеале от своей команды?
- В этой ситуации, после матча посреди недели, для нас это был единственный способ удержать результат. Мы работаем и много путешествуем – это часть футбола. Должны подстраиваться и не можем играть так открыто, как бы хотелось.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Gargantua
не могу поверить, неужели это не Луческу ноет и жалуется на арбитров?
и это в матче, где Шахтеру серьезно помогли не засчитав чистый гол Руха. Просто за то, что Ракицкого абсолютно справедливо удалили.
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