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Рух Львов
23.09.2023 19:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 05:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:10
88
0

Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 05:21 | Обновлено 23 сентября 2023, 06:10
88
0
Рух – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 23 сентября, состоится поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский футбольный коллектив начал новый сезон с трех побед, но затем потерпел две ничьи и поражение от новичка турнира. Предстоящий матч против «Шахтера» станет важным экзаменом для молодых игроков «Руха», его результат в большой степени определит дальнейший ход сезона.

Наставник команды Виталий Пономарев имеет высокие амбиции перед игрой с чемпионами, но потерял одного из ключевых игроков – Марка Сапугу – из-за дисквалификации, что делает задачу более сложной.

После досадного, но заслуженного поражения в ЛЧ против «Порту» (1:3) горняки должны сейчас думать об играх в чемпионате Украины, где «Рух» является одним из преследователей «Шахтера». Тем не менее, травмы ключевых игроков составляют серьезную проблему для наставника Патрика ван Леувена, хотя достаточно большая лава запасных должна дать команде стабильность и качество игры.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Шахтер» в украиснкой версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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