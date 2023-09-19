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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
19.09.2023 22:00 – FT 1 : 3
Порту
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:42
1500
79

Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту

Донецкий клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов

19 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:42
1500
79
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Немало ярких природных явлений приносит вслед за собой осень, но для футбольных болельщиков наступление этого времени года указывает лишь на одно – приближается старт группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, клубного турнира наивысшего уровня. В этом году Украину в этом соревновании будет представлять чемпион, донецкий «Шахтер», который попал в очень интересную группу под буквой «H», в составе которой присутствуют также каталонская «Барселона», португальский «Порту» и бельгийский «Антверпен».

Именно с матча против уже знакомых «горнякам» «драконов» и начинались приключения команды Патрика ван Леувена на международной арене. Местом для проведения домашних противостояний «оранжево-черные» на этот раз выбрали Гамбург в Германии, где местный «Фолькспаркштадион» уже очень много времени не слышал гимнов европейских соревнований из-за неудачных выступлений «Гамбурга».

Сколько бы дебютантов Лиги чемпионов не было в стартовом составе «Шахтера» в этом противостоянии, а привыкнуть к нужному ритму им бы все равно никто бы не позволил. «Порту» сразу дал понять, какая команда будет контролировать ход игры, а защита «горняков» – это вообще история для отдельного разговора. На восьмой минуте проигранная борьба Келси у центрального круга обернулась ударом Франку из зоны перед штрафной, который едва вытащил Ризнык, но на добивании первым был Галено.

Этот фланговый бразильский лидер атак «Порту» вообще был сплошной главной болью для обороны команды из Донецка, потому что за ним постоянно не успевали оппоненты, а он еще до перерыва оформил дубль и отдал голевой пас на нападающего Мехди Тареми по итогам собственных индивидуальных действий в атаке. Но на второй гол «драконов» нужно было направить отдельное внимание, потому что он стал возможным только с помощью бездарной передачи Сикана назад с левого фланга защиты, к которой партнеры были просто не готовы.

Однако лучик надежды в наших сердцах все равно хоть не надолго появлялся. Предпосылки для этого создал Келси, когда почти сразу после первого гола гостей завершил головой подачу Конопли с правого фланга. Судя по празднованию, дебютный гол в дебютном матче в Лиге чемпионов был для венесуэльца настоящим достоянием. Да и в целом «Шахтер» не так уж плохо выглядел во время наступательных действий, чтобы хоронить его шансы от одного только взгляда на итоговый счет первого тайма. Проблемы в защите? Да, этого было вполне достаточно для того, чтобы критиковать команду ван Леувена, но головы она раньше времени не опускала.

После перерыва перед хозяевами возникла крайне сложная задача, поскольку соперники могли играть в любом темпе, а вот «Шахтеру» нужно было становиться на две головы сильнее. Этого в действиях украинского коллектива, к сожалению, мы так и не увидели, поэтому итоговый счет нас очень огорчил. Однако и нельзя было сказать, что все было настолько плохо. Скорее темп игры был таким, что полностью устраивал соперников, и это раздражало больше всего.

С другой стороны, «горняки» перспективно пытались атаковать, однако мышечное повреждение у Лемкина заставило ван Леувена проводить перестройку чуть ли не всей защиты прямо во время игры. Дебютант Мироши в итоге стал центральным защитником, что в двух случаях едва не стоило команде четвертого пропущенного мяча. Что касается атаки, то все замыкалось на Зубкове, и хотя тот несколько раз очень интересно пробивал в створ, однако Кошта больше пропускать голов не собирался.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет играть в гостях у бельгийского «Антверпена», а португальский «Порту» будет принимать каталонскую «Барселону».

Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур.

«Шахтер» – «Порту» – 1:3

Келси (13) – Галено (8, 15), Тареми (29)

Сикан (6), Степаненко (31), Конопля (76) – Карму (4), Жоау Мариу (54)

«Шахтер»: Ризнык, Мироши, Ракицкий, Лемкин (Азаров, 65), Конопля (Гочолеишвили, 76), Степаненко (Бондаренко, 65), Назарина, Судаков, Зубков, Сикан (Эгиналдо, 81), Келси (Кащук, 65)

«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 73), Пепе, Карму, Эуштакиу, Зайду (Венделл, 46), Хайме (Гонсалес, 73), Франку (Боржеш, 82), Варела, Галено (Консейсау, 91), Тареми

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ШАХТЕР – ПОРТУ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 79
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Alex T
Страшно представить что будет на Камп ноу
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+8
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PUMA
Порту сделали результат за 30 минут,а дальше было "одни не могут,другие не хотят"!
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+7
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Alex T
Йочевич реально топ был, исходя из результатов и слепленной на скорую руку команды даже не смотря на погром в концовке, зря поперли
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+6
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Michael Savchyn
очікувано...
виявилося, що Шахтар не має оборони зовсім, суцільний прохідний двір
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+5
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ALF🎈
Вітаю кротят.
Дуже сподобався матч, хотілось більше м'чів у ваші ворота, але нічого страшного, почикаю на матч з Барсою.
4 місце яке ви так частенько згадували, буде ваше, в цьому я переконаний.
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+5
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Viktor Shuper
і я вкотре дивуюсь яке ж дно новий тренер Шахти. Йовічевіч після цього олуха просто ТОПчик був
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+5
Viktor Shuper
такій Шахті світить не вихід з групи. 4 місце. навіть у бельгійців, на мою думку, більше шансів зайняти 3 місце
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+5
VitosKH
Очередной раз убедился- Ван Леувен это отстой
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+4
FunnyCat_____
ну что вам сказать кротята: - любите издеваться над украинскими клубами, когда те проигрывают в еврокубках - любите и сидеть с языком в одном месте, когда кризисное Порту обыгрывает ваш Шахтер одной ногой.
Ну а по игре, такое ощущение что ахметов уже лично отдает установку тренеру  какую тактику на матч выбирать и какой состав ставить, иначе объяснить кто придумал играть с Порту на встречных курсах я не могу
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+4
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Sunrise
В принципе без шансов. 
Защита - печаль, особенно Лемкин сегодня.
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+4
ZportUA
Португальців з перемогою, але хотілося б звернути увагу на один факт. Донецька команда, коли грає на нейтральному полі, то вважає себе господарем... але забуває про етику. Навіщо ви, донецькі, заклеїли скотчем логотипи Гамбурга на всіх кріслах тренерської зони? Хто це не помітив, то раджу передивитися огляд матчу 
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+3
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Viktor Shuper
Порту проти рекордів Шахти 
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+2
gusev80 .
ахметов в своем долб...зме конечно даже превзошел игорька. забрал у Днепра тренера, получил лучшие за много лет результаты. если учесть почти отсутствие легионеров - вообще феноменальные. выгнал тренера на мороз. забрал тренера у Зари. теперь не играют ни Днепр, ни Заря, ни Шахтер. отлично нарулил. 
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+1
bober1973
Порту выиграл на классе,используя ошибки игроков Шахтера  недопустимые на таком  уровне!
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+1
VARioR
Заміна Йовічевича була помилкою. Яку тактику вибрав тренер на гру-- незрозуміло. Із новачків тільки Келсі можна виділити, а решта статисти. Порту грав по рахунку -- для чого витрачати зайві сили. Можна було під завершення матчу хоча б спробувати щось створити, а вони тупо перепасовуються поперек поля і назад. Он Проведель на останніх секундах Облаку закинув. Те що Барса положила 5 бельгійцям не означає, що з ними буде легко, але крім цих зустрічей більше ніде очок взяти не буде. Реалії такі, що ЛЧ тільки через кваліфікацію.
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+1
BekXan
Скоріше за все на наступний рік ми залишимося без ЛЧ прямої путівки.Та й взагалі без ЛЧ .Бо вибороти в плей-оф путівку з нашими командами буде нереально...Торба..
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+1
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u6464u
таке враження поки що , що в минулому році Шахтар виглядав якісніше, правда може суперник був грізніший, побачимо що буде далі.
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0
Fitness.sports
Кто-то тут утром сказал 5.000 поставит на Шахтёр сегодня.
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0
Gargantua
начать надо с того, что ван Левен выбрал не правильную тактику на игру.
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0
Андрей Залищук
воно і на краще, з таким нинішнім рівнем нашого футболу краще взагалі не грати в ЛЧ, ото буде у нас 4 клуби від України, копирсатимемося в межах 20-25 місця в рейтингу і будемо як зараз Польща чи Швеція
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0
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