Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту

Немало ярких природных явлений приносит вслед за собой осень, но для футбольных болельщиков наступление этого времени года указывает лишь на одно – приближается старт группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, клубного турнира наивысшего уровня. В этом году Украину в этом соревновании будет представлять чемпион, донецкий «Шахтер», который попал в очень интересную группу под буквой «H», в составе которой присутствуют также каталонская «Барселона», португальский «Порту» и бельгийский «Антверпен».

Именно с матча против уже знакомых «горнякам» «драконов» и начинались приключения команды Патрика ван Леувена на международной арене. Местом для проведения домашних противостояний «оранжево-черные» на этот раз выбрали Гамбург в Германии, где местный «Фолькспаркштадион» уже очень много времени не слышал гимнов европейских соревнований из-за неудачных выступлений «Гамбурга».

Сколько бы дебютантов Лиги чемпионов не было в стартовом составе «Шахтера» в этом противостоянии, а привыкнуть к нужному ритму им бы все равно никто бы не позволил. «Порту» сразу дал понять, какая команда будет контролировать ход игры, а защита «горняков» – это вообще история для отдельного разговора. На восьмой минуте проигранная борьба Келси у центрального круга обернулась ударом Франку из зоны перед штрафной, который едва вытащил Ризнык, но на добивании первым был Галено.

Этот фланговый бразильский лидер атак «Порту» вообще был сплошной главной болью для обороны команды из Донецка, потому что за ним постоянно не успевали оппоненты, а он еще до перерыва оформил дубль и отдал голевой пас на нападающего Мехди Тареми по итогам собственных индивидуальных действий в атаке. Но на второй гол «драконов» нужно было направить отдельное внимание, потому что он стал возможным только с помощью бездарной передачи Сикана назад с левого фланга защиты, к которой партнеры были просто не готовы.

Однако лучик надежды в наших сердцах все равно хоть не надолго появлялся. Предпосылки для этого создал Келси, когда почти сразу после первого гола гостей завершил головой подачу Конопли с правого фланга. Судя по празднованию, дебютный гол в дебютном матче в Лиге чемпионов был для венесуэльца настоящим достоянием. Да и в целом «Шахтер» не так уж плохо выглядел во время наступательных действий, чтобы хоронить его шансы от одного только взгляда на итоговый счет первого тайма. Проблемы в защите? Да, этого было вполне достаточно для того, чтобы критиковать команду ван Леувена, но головы она раньше времени не опускала.

После перерыва перед хозяевами возникла крайне сложная задача, поскольку соперники могли играть в любом темпе, а вот «Шахтеру» нужно было становиться на две головы сильнее. Этого в действиях украинского коллектива, к сожалению, мы так и не увидели, поэтому итоговый счет нас очень огорчил. Однако и нельзя было сказать, что все было настолько плохо. Скорее темп игры был таким, что полностью устраивал соперников, и это раздражало больше всего.

С другой стороны, «горняки» перспективно пытались атаковать, однако мышечное повреждение у Лемкина заставило ван Леувена проводить перестройку чуть ли не всей защиты прямо во время игры. Дебютант Мироши в итоге стал центральным защитником, что в двух случаях едва не стоило команде четвертого пропущенного мяча. Что касается атаки, то все замыкалось на Зубкове, и хотя тот несколько раз очень интересно пробивал в створ, однако Кошта больше пропускать голов не собирался.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет играть в гостях у бельгийского «Антверпена», а португальский «Порту» будет принимать каталонскую «Барселону».

Лига чемпионов. Группа Н. 1-й тур.

«Шахтер» – «Порту» – 1:3

Келси (13) – Галено (8, 15), Тареми (29)

Сикан (6), Степаненко (31), Конопля (76) – Карму (4), Жоау Мариу (54)

«Шахтер»: Ризнык, Мироши, Ракицкий, Лемкин (Азаров, 65), Конопля (Гочолеишвили, 76), Степаненко (Бондаренко, 65), Назарина, Судаков, Зубков, Сикан (Эгиналдо, 81), Келси (Кащук, 65)

«Порту»: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 73), Пепе, Карму, Эуштакиу, Зайду (Венделл, 46), Хайме (Гонсалес, 73), Франку (Боржеш, 82), Варела, Галено (Консейсау, 91), Тареми

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ШАХТЕР – ПОРТУ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА