ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал поражение от «Порту» (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

«Выбор арены в Гамбурге? Вы видели полный стадион, поэтому это было хорошее решение Шахтера играть здесь. Много зрителей были заинтересованы в игре международного уровня. Я доволен локацией и фанатами.

Насколько тяжелым был путь до Гамбурга? Как и любая другая наша поездка в тренировочный центр за границей. Пересечение границы, там надо ждать, нужно пройти паспортный контроль. Это заняло некоторое время до того, как мы добрались до аэропорта, чтобы полететь в Гамбург. В конце концов, разница во часовых поясах. Путешествие заняло 8–9 часов, а нормальным является перелет в 2–3 часа.

Ошибки команды? Я думаю, что есть разница в качестве, в опыте, но всегда есть шансы. Если бы мы не совершали ошибок. Нет, я не говорю, что мы бы не пропустили. Однако мы оставались бы дольше в игре, это могло бы придать больше веры футболистам. Мы сделали очень хороший гол, сравняли счёт, но соперник забил еще раз слишком быстро.

Ситуация с травмированными? Я думаю, Лемкин потянул мышцу. Мы ждем результатов обследования. Я пока не могу сказать больше. Спросите меня завтра, и я дам ответ. То есть, в пределах 24 часов. Матвиенко вернется быстрее. А Бондарю понадобится немного больше времени.

Почему Бондаренко и Крыськив оставались на скамейке? В последние недели нужно было принимать решение, это связано с тем, что некоторые игроки принимали участие в матчах сборных. Надо было определить состав, который даст как можно больше энергии в этой серии матчей. Некоторые игроки были в основе в большинстве матчей, но не вышли с первых минут сегодня.

Игра Сикана? Начал он хорошо, использовал свою скорость. Во время второго гола он ошибся, думая, что может перевести игру на другой фланг, но это было неверное решение. Я думаю, что не было необходимости менять его в перерыве. Мы дали ему шанс исправиться во втором тайме, хотелось, чтобы он продемонстрировал свою скорость».