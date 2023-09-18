Шахтер Донецк

Во вторник, 19 сентября, состоится поединок группы Н Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Порту». Матч пройдет в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий клуб завоевал место в групповом раунде главного клубного евротурнира шестой раз подряд. Перед дуэлью с вице-чемпионом Португалии «горняки» в матче Украинской Премьер-лиги обыграли киевскую «Оболонь» со счетом 1:0. «Шахтер» не одержал ни одной победы в шести предыдущих матчах с «Порту» на евроарене (3 ничьи и 3 поражения). Предыдущее противостояние донецкого клуба с «драконами» состоялось в групповом раунде Лиги чемпионов 2014/2015. Команды дважды сыграли вничью (2:2 во Львове и 1:1 в Порту).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту», за которой можно следить в украинской версии сайта.