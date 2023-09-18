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Шахтер Донецк
19.09.2023 22:00 - : -
Порту
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Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 20:30
324
6

Шахтер – Порту. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

18 сентября 2023, 20:28 | Обновлено 18 сентября 2023, 20:30
324
6
Шахтер – Порту. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

Во вторник, 19 сентября, состоится поединок группы Н Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Порту». Матч пройдет в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий клуб завоевал место в групповом раунде главного клубного евротурнира шестой раз подряд. Перед дуэлью с вице-чемпионом Португалии «горняки» в матче Украинской Премьер-лиги обыграли киевскую «Оболонь» со счетом 1:0. «Шахтер» не одержал ни одной победы в шести предыдущих матчах с «Порту» на евроарене (3 ничьи и 3 поражения). Предыдущее противостояние донецкого клуба с «драконами» состоялось в групповом раунде Лиги чемпионов 2014/2015. Команды дважды сыграли вничью (2:2 во Львове и 1:1 в Порту).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Порту Шахтер - Порту текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Цікаво, хто з данєтскіх бомжів перший напише "гдє бесплатна пасматреть, патамушта по Мегого дорага?"
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+1
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avk2307
У Порту дуже багато проблем в захисті,якщо пробувати в атаку, то може і вийде зачепитися за позитивний результат.  Шансів не багато, але вони є.
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0
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Александр
В этой группе все очевидно .2 гранда с совершенно другим уровнем мастерства барселона и порто выйдут из группы а шахтер и антверпен будут рубиться за з е место 
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0
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