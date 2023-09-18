Шахтер Донецк

Шахтер – Порту. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 19 сентября, состоится поединок группы Н Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Порту». Матч пройдет в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Донецкий клуб завоевал место в групповом раунде главного клубного евротурнира шестой раз подряд. Перед дуэлью с вице-чемпионом Португалии «горняки» в матче Украинской Премьер-лиги обыграли киевскую «Оболонь» со счетом 1:0. «Шахтер» не одержал ни одной победы в шести предыдущих матчах с «Порту» на евроарене (3 ничьи и 3 поражения). Предыдущее противостояние донецкого клуба с «драконами» состоялось в групповом раунде Лиги чемпионов 2014/2015. Команды дважды сыграли вничью (2:2 во Львове и 1:1 в Порту).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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