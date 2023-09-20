Вечером 19 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту» (1:3).

Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено удачно сыграл на добивании.

Однако горняки быстро отквитали пропущенный гол. На 13-й минуте Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.

Вскоре Шахтер пропустил еще один гол. После каскада ошибок защиты Галено оформил дубль на 15-й минуте.

На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.

❗️ Смотрите видео матча в Telegram

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.

ГОЛ! 1:2. Галено, 15 мин.

ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.