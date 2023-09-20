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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
19.09.2023 22:00 – FT 1 : 3
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:42
3048
8

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:42
3048
8
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

Вечером 19 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту» (1:3).

Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено удачно сыграл на добивании.

Однако горняки быстро отквитали пропущенный гол. На 13-й минуте Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.

Вскоре Шахтер пропустил еще один гол. После каскада ошибок защиты Галено оформил дубль на 15-й минуте.

На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.

❗️ Смотрите видео матча в Telegram

Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.

ГОЛ! 1:2. Галено, 15 мин.

ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Вендерсон Галено видео голов и обзор Кевин Келси Мехди Тареми
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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romanchik.8409
По делу... По игре...На три головы выше... Такой у нас уровень...
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+4
shoko
Матч програв Ван Леувен. Тим хто хоче пореготати - хочу сказати що з основних захисніків був тількі Конопля. Через травми +невдалі рішення у півзахисті. А це ЛЧ - не чемпіонат. Ван Леувен - це наш найбільший головний біль. Я думаю, що є великий шанс, що після зими ми вже його у ШД не побачимо. Максимум 1 чемпіонат. Такий ЧУкр Шахтар може виграти й без головного тренера.
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+1
u6464u
Сікан не перестає дивувати, гольова в свої ворота, браво Данило, навіщо тобі голова, шапку носити.
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0
Fitness.sports
С таким тактиком и стратегом Патриком у шахтаря будет в каждом турнире проблемы.
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0
Alehandro
Лемкін - якийсь незрозумілий персонаж.. де і навіщо його взяли? не бореться, не біжить, на м"ячі зовсім не впевнений. Назарина - також не рівень Шахтаря. Він, власне, і в Зорі був ніякий... З такою кількістю проблемних позицій навіть з Антверпеном буде вкрай складно
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0
Umidulla Abdurazzokov
Где там персонаж с ником "Шахтер будет главным позором Лиги чемпионов"? Спать лег? Рано как-то
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0
New Zealander
Ехххх...Похоже что в єтом году Шахтеру только финал ЛЕ светит а не ЛЧ. Придется ждать пока все новички сыграются и аклиматизируются ато накупили 9 новичков а сыграности ноль пока
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-3
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