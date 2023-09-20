Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
Вечером 19 сентября прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту» (1:3).
Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 8-й минуте Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено удачно сыграл на добивании.
Однако горняки быстро отквитали пропущенный гол. На 13-й минуте Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.
Вскоре Шахтер пропустил еще один гол. После каскада ошибок защиты Галено оформил дубль на 15-й минуте.
На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.
❗️ Смотрите видео матча в Telegram
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.
ГОЛ! 1:2. Галено, 15 мин.
ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Такого каскада ошибок защиты португальская команда не простила
Игра начнется 19 сентября в 22:00 по киевскому времени