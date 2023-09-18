Шахтер Донецк

Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге (Германия) на поле «Фолькспаркштадио» состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий «Шахтер» на правах хозяина арены сыграет с «Порту». Стартовый свисток 42-летнего итальянского арбитра Давиде Массы прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» в нынешнем сезоне себя на евроарене еще не показывал. Предстоящая игра станет первой для команды в Лиге чемпионов. Напомним, в статусе чемпиона Украины она напрямую квалифицировалась в группу Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Патрика ван Леувена на пути к старту в группе чемпионского евротурнира провели 7 матчей в Украинской Премьер-лиге. Их общий итог является положительным для «горняков»: имея в активе 17 очков, они занимают первое место в таблице УПЛ.

В стартовой игре чемпионата Украины «Шахтер» обыграл «Металлист 1925» (2:1), а затем не смог в Ровно справиться с «Ровно» – ничья 1:1. Далее последовала победа 2:1 над «Александрией», сменила которую результативная ничья 3:3 в противостоянии с «Кривбассом». После этого дончане выдали серию из трех победных матчей кряду – они поочередно переиграли «Колос» (2:0), «Минай» (4:1) и «Оболонь» (1:0).

Стоит вспомнить, что в первых числах августа «Шахтер» проводил в Лондоне благотворительный матч, который стал прощальным для легендарного голкипера команды Андрея Пятова. Встреча завершилась крупным фиаско «горняков» – 1:5.

В настоящий момент у дончан есть две безусловные потери на предстоящий поединок – точно не сыграют Бондарь и Траоре, которые травмированы. С большой долей вероятности компанию им составит Матвиенко, который не успеет восстановиться после травмы, полученной еще в расположении сборной в начале сентября.

Порту

«Порту», как и «Шахтер», также сразу же заявился в группу Лиги чемпионов. И до этого «драконы» в еврокубках нового созыва еще не играли. Единственное отличие у них с «горняками» заключается в том, что на старте сезона-2023/2024 у них была возможность взять трофей, но они ею не воспользовались.

В матче-открытии сезона в Португалии «Порту» разыграл с «Бенфикой» Суперкубок страны и потерпел поражение со счетом 0:2. Оставшись без исторического достижения, подопечные Сержиу Консайсау успешно начать борьбу в национальном чемпионате.

В первом туре нового сезона они обыграли в гостях «Морейренсе» (2:1) и продолжили дело победами над «Фаренсе» дома (2:1) и над «Рио Аве» на выезде (2:1). Затем «Порту» на своем поле не сломил сопротивление «Ароуки» (ничья 1:1), но в следующем туре на выезде обыграл «Эштрелу Амадору» (1:0).

Таким образом, сейчас «Порту» в таблице чемпионата Португалии занимает 2-е место, имея 13 очков, но худшие дополнительные показатели, чем у «Бенфики».

За «Порту» против «Шахтера» точно не смогут выйти на поле травмированные Груич, Эванилсон, Маркано, а также дисквалифицированный 26-летний бразилец Пепе. Под вопросом участие в игре английского нападающего Дэнни Намасо Лоудера.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Рудько – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Кащук, Сикан.

«Порту»: Диогу Кошта – Пепе, Кармо, Венделл, Боржес, Иван Хайме, Варела, Франко, Голену, Наварро Альяга, Тарема.

Прогноз на противостояние:

Фаворитом поединка является «Порту». По мнению экспертов, у «горняков» шансов на общий успех немного. Однако, уточним, что они все же есть.

Понятно, что на историю взаимоотношений при оценке шансов команд обращать внимание не стоит. Там нет ничего такого, что может иметь хоть какое-то значение для предстоящего матча. Есть только настоящий день, так сказать – реалии. А они не в пользу «Шахтера». Да, подопечные ван Леувена могут чем-то приятным порадовать, но это может быть исключительно локальный успех. Вряд ли – глобальный. Проще говоря, на свой гол игроки «Шахтера» обязательно должны будут наиграть. А вот на большее – нет.

19 сентября, вторник