Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью

Второй тур Украинской Премьер-лиги в Ровно открывало противостояние между «Вересом» и «Шахтером». Команды по разному начали новый чемпионат. «Горняки» обыграли «Металлист 1925», а «красно-черные» уступили амбициозному «Полесью». Были у обоих соперников кадровые потери, связанные с дисквалификациями. «Вересу» не мог помочь Балан, а у «Шахтера» вне игры оказались Ракицкий и Назарина. Отметим появление в центре обороны донецкого клуба молодого Козика.

Сразу после стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом, а хозяева поля сконцентрировались возле своей штрафной. Первый голевой момент возник после удара головой Сикана, с которым в прыжке справился Паст. Впрочем, больше угроз своим воротам в стартовые минуты ровенчане соперникам создать не позволили. При этом «красно-черные» не забывали и о проведении контрвыпадов.

Постепенно футболисты «Шахтера» начали увеличивать давление. Гости активно использовали оба фланга, бомбардируя штрафную «Вереса» прострелами и навесами. Правда, с точностью этих передач у «горняков» возникали проблемы. После одного из таких прострелов мяч от защитника отскочил к линии штрафной, и Зубков с разворота пробил рядом со штангой.

«Горняки» агрессивным прессингом пытались застать врасплох соперников, но «красно-черные» вполне уверенно справлялись с этим вызовом. У донецкой команды активными действиями выделялся Зубков, пытавшийся при малейшей возможности пробить по воротам «Вереса». В конце первого тайма Зубков едва не стал автором ассиста: после заброса партнера Крыськив с острого угла пробил выше ворот.

И все же, ровенчане до перерыва не сумели сохранить ничейный результат. «Шахтер» заработал штрафной на левом фланге, а пока Паст устанавливал «стенку» Матвиенко пробил в незащищенные голкипером ворота. Арбитр гол засчитал, а в следующем эпизоде снова оказался в центре внимания. Бондаренко в центре поля грубо атаковал Сикейру, и Александр Шандор показал прямую красную карточку футболисту донецкого клуба.

В перерыве показали повтор штрафного удара, с которого «Шахтер» открыл счет. Так вот, перед тем как Матвиенко пробил по мячу, арбитр Шандор поднял руку и показал игрокам «Шахтера» свисток. Обычно такой знак свидетельствует о том, что штрафной следует выполнять по сигналу рефери.

Ровенчане активно начали вторую половину встречи: они больше контролировали мяч и прессинговали соперников. Был близок к успеху Сикейра, из угла штрафной пробивший выше ворот. «Красно-черные» старались стремительно переходить центр поля и сразу доставлять мяч до штрафной «Шахтера». И вскоре хозяева поля сумели сравнять результат. После навеса с углового мяч завис над вратарской, Ризнык сыграл неуверенно, а Марусич сделал скидку, которую замкнул Шевченко.

Игра раскрылась: команды начали действовать на встречных курсах. Мог забивать Крыськив, который не попал в ворота после прострела Сикана. Матвиенко замыкал навес со штрафного и немного не попал в «девятку». Был отличный момент и у «Вереса». Шевченко нанес удар под перекладину из-за пределов штрафной, и Ризнык в прыжке ликвидировал угрозу.

Концовка поединка прошла под аккомпанемент атак «Вереса», но счет более не изменился. Ровенский клуб впервые за 30 лет не проиграл «Шахтеру» в официальном матче. В следующем туре «горняки» проведут домашнюю встречу с «Александрией», а «красно-черные» гостевую – с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Верес» – «Шахтер» – 1:1

Е. Шевченко (62) – Матвиенко (45+1).

Кухарук (35), Кучеров (50), Шарай В. (64), Шестаков (69), Вовченко (83) – Гочолеишвили (11), Траоре (48), Фарина (55), Матвиенко (64).

Бондаренко (45+2).

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко (Гагун, 84), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 57), Дахновский (В. Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 84), Кучеров, Марусич (Гайдучик, 71).

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили (Фарина, 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (Вьюнник, 58), Сикан, Траоре (Педриньйо, 84).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Наши оценки:

«Верес» (замены): Шестаков - 5.5, Гайдучик - 5.5, В.Шарай - 5.5, С.Шарай - б/о.

«Шахтар» (замены): Очеретько - 5.5, Фарина - 5.5, Вьюнник - 5.5, Педриньйо - б/о, Кастилло - б/о.

ВЕРЕС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА