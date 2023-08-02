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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 19:00 | Обновлено 02 августа 2023, 19:51
10395
85

Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью

Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона

02 августа 2023, 19:00 | Обновлено 02 августа 2023, 19:51
10395
85
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
ФК «Верес»

Второй тур Украинской Премьер-лиги в Ровно открывало противостояние между «Вересом» и «Шахтером». Команды по разному начали новый чемпионат. «Горняки» обыграли «Металлист 1925», а «красно-черные» уступили амбициозному «Полесью». Были у обоих соперников кадровые потери, связанные с дисквалификациями. «Вересу» не мог помочь Балан, а у «Шахтера» вне игры оказались Ракицкий и Назарина. Отметим появление в центре обороны донецкого клуба молодого Козика.

Сразу после стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом, а хозяева поля сконцентрировались возле своей штрафной. Первый голевой момент возник после удара головой Сикана, с которым в прыжке справился Паст. Впрочем, больше угроз своим воротам в стартовые минуты ровенчане соперникам создать не позволили. При этом «красно-черные» не забывали и о проведении контрвыпадов.

Постепенно футболисты «Шахтера» начали увеличивать давление. Гости активно использовали оба фланга, бомбардируя штрафную «Вереса» прострелами и навесами. Правда, с точностью этих передач у «горняков» возникали проблемы. После одного из таких прострелов мяч от защитника отскочил к линии штрафной, и Зубков с разворота пробил рядом со штангой.

«Горняки» агрессивным прессингом пытались застать врасплох соперников, но «красно-черные» вполне уверенно справлялись с этим вызовом. У донецкой команды активными действиями выделялся Зубков, пытавшийся при малейшей возможности пробить по воротам «Вереса». В конце первого тайма Зубков едва не стал автором ассиста: после заброса партнера Крыськив с острого угла пробил выше ворот.

И все же, ровенчане до перерыва не сумели сохранить ничейный результат. «Шахтер» заработал штрафной на левом фланге, а пока Паст устанавливал «стенку» Матвиенко пробил в незащищенные голкипером ворота. Арбитр гол засчитал, а в следующем эпизоде снова оказался в центре внимания. Бондаренко в центре поля грубо атаковал Сикейру, и Александр Шандор показал прямую красную карточку футболисту донецкого клуба.

В перерыве показали повтор штрафного удара, с которого «Шахтер» открыл счет. Так вот, перед тем как Матвиенко пробил по мячу, арбитр Шандор поднял руку и показал игрокам «Шахтера» свисток. Обычно такой знак свидетельствует о том, что штрафной следует выполнять по сигналу рефери.

Ровенчане активно начали вторую половину встречи: они больше контролировали мяч и прессинговали соперников. Был близок к успеху Сикейра, из угла штрафной пробивший выше ворот. «Красно-черные» старались стремительно переходить центр поля и сразу доставлять мяч до штрафной «Шахтера». И вскоре хозяева поля сумели сравнять результат. После навеса с углового мяч завис над вратарской, Ризнык сыграл неуверенно, а Марусич сделал скидку, которую замкнул Шевченко.

Игра раскрылась: команды начали действовать на встречных курсах. Мог забивать Крыськив, который не попал в ворота после прострела Сикана. Матвиенко замыкал навес со штрафного и немного не попал в «девятку». Был отличный момент и у «Вереса». Шевченко нанес удар под перекладину из-за пределов штрафной, и Ризнык в прыжке ликвидировал угрозу.

Концовка поединка прошла под аккомпанемент атак «Вереса», но счет более не изменился. Ровенский клуб впервые за 30 лет не проиграл «Шахтеру» в официальном матче. В следующем туре «горняки» проведут домашнюю встречу с «Александрией», а «красно-черные» гостевую – с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Верес» – «Шахтер» – 1:1

Е. Шевченко (62) – Матвиенко (45+1).

Кухарук (35), Кучеров (50), Шарай В. (64), Шестаков (69), Вовченко (83) – Гочолеишвили (11), Траоре (48), Фарина (55), Матвиенко (64).

Бондаренко (45+2).

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко (Гагун, 84), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 57), Дахновский (В. Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 84), Кучеров, Марусич (Гайдучик, 71).

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили (Фарина, 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (Вьюнник, 58), Сикан, Траоре (Педриньйо, 84).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Наши оценки:

«Верес» (замены): Шестаков - 5.5, Гайдучик - 5.5, В.Шарай - 5.5, С.Шарай - б/о.

«Шахтар» (замены): Очеретько - 5.5, Фарина - 5.5, Вьюнник - 5.5, Педриньйо - б/о, Кастилло - б/о.

ВЕРЕС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 86
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bolelschik
Фанаты шахты в начале матча Днепра-1 в Греции писали, что мол, хорошо, что Днепр не стал чемпионом, а то было б стыдно в Европе. А Шахтер что?
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+17
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DK1961
Фейковый чемпион может только такие подлые голы забивать с помощью купленных судей. НИЧЕГО ОБЩЕГО эта команда не имеет со славным Шахтером времен Соколовского и Старухина. Самим то не противно? И не обижайтесь, когда в еврокубках ПРОТИВ ВАС украинцы болеют. Заслужили.
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+16
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AndiM
" і пачєму портів нас балєєт большая часть укрАінцев? Ми же чесниє і благародниє ,кан наш прєзідент МІСТЄР рінат гамналідавіч"
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+15
Gargantua
а ведь Верес одна из слабейших команд в этом сезоне
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+14
FunnyCat_____
ну Вересу, в отличии от МХ1925 за игроков рассчитываться не нужно было, поэтому они вполне себе нормально потрепали "чемпиона", даже не смотря на очередную смешную судейку.
 Я таких голов еще не видел, думаю Матвиенко после такого мастерства не то что Брайтон а сам Ман Сити купит!
Кстати на будущее пенки так шахтеру тоже можно бить -  показывать что удар по свистку, а потом просто чтобы игроки Ван Левена гатили сразу по воротам  или вообще пока судья ВаР смотрит
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+12
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didora
Або Шандора хтось по голові вдарив(перед матчем), або треба правила змінювати. Показав, що бить по свистку, і зараховує гол. Там жовта Матвієнку і штрафний перебити!!!
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+11
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Выталкиватель парашутистов
Перелопатил всю свою память,но не вспомнил ни одного такого момента,чтобы арбитр показал бьющему игроку на свисток ( а может еще и словами предупредил), а тот влупил по воротам,да еще и гол забил... И чтобы арбитр так убедительно включил сразу дурака, очень бы хотелось узнать от игроков Вереса, что он плел по этому поводу... Просто так такие ошибки арбитры не делают,цена вопроса очень большая, не все арбитры пришли в судейство с чистой совестью, увы... Теперь все команды должны понимать для себя что в играх со стахановцами угольной выработки, надо ухо востро держать....
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+10
bolelschik
А Пенисова уже давно нет - некому позорные голы оправдывать
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+10
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AleksDnipro
Гарні новини! Шахрай － рівень ЛК
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+10
sahka1981
Гру не дивився звісно. Глянув повтори, перший гол це  просто верх підлості як зі сторони ШД в особі Матвієнко (не очікував що він такий к...ндон) так і зі сторони судівства, ну як такий с м'яч можна було зараховувати??? Ну це те саме що з Минаєм було... червона абсолютно по ділу, ну і гол у відповідь Вереса наглядно демонструє чому ШД не хоче відпускати Трубіна, Різник просто зловив гаву в тому моменті. Ну і слід відмітити склад у ШД не зовсім основний, Козик, Фаріна... напевно зі Шпорами краще зіграють)
Цікаво як будуть і чи будуть відмазувати Шандора за цю ганьбу з першим голом...
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+9
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Александр Ад
Шахтар грав дуже грубо.А суддю за гол Шахтаря треба карати!
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+9
Remark
А где название статьи "Чемпионский старт 2.0" 😂
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+8
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Avaksi
Закономірний результат 
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+8
PUMA
А вообще если честно я жду запасного,с его четвертым местом и ЛК Но скорее всего бояришник взял своё,и запасному не до этого 
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+8
😸
Є хтось хто буде виправдовувати перший гол?!? 
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+7
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PUMA
Злий Глобынець,ты где ? Ты же с каждой дырки про чемпиона трубишь.А тут почему то молчишь
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+7
mist76
Давно такого слабкого Шахтаря я не бачив. Вангую, ми ще не раз будемо згадувати прозвище Йовічевича.
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+6
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DK1961
оловний тренер «Шахтаря» Патрік Ван Леувен прокоментував результат матчу з «Вересом» (1:1).
– Незадоволені результатом, не дуже хороший для нас. По-перше, дуже погано провели перший тайм. Потім червона картка. У нас є багато молодих гравців, повинні давати їм грати. Саме всі ці причини привели до такого результату.
– Прокоментуйте перший гол «Шахтаря». Не часто таке побачиш.
– Думаю, що 4-й арбітр був на лінії та бачив і контролював цю ситуацію. Я не бачив ще повторів, щоб сказати додатково. Але вважаю, що арбітри бачили, що там трапилося, і гол цілком закономірний.___________________________________________________
_________________________________________У меня вопрос: ПОЧЕМУ ЛЮБОЙ тренер, приходящий в сахтер, становится заложником подлой игры ВО ВСЕМ - как на поле, так и вне поля? Или решающий аргумент - грязные деньги в БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ?
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😸
Позор Шахтарю
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VARioR
Шкода, що рівняни не змогли використати кількісну перевагу. Потрібно було покарати гірників за суддівство і таку гру. Ван Лоувену треба добре попрацювати, щоб гідно виступити в ЛЧ, бо там такого не пробачать. Не хотілось ганьби   у єврокубках .
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+6
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