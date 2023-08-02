Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Ровенский клуб отобрал очки у чемпиона
Второй тур Украинской Премьер-лиги в Ровно открывало противостояние между «Вересом» и «Шахтером». Команды по разному начали новый чемпионат. «Горняки» обыграли «Металлист 1925», а «красно-черные» уступили амбициозному «Полесью». Были у обоих соперников кадровые потери, связанные с дисквалификациями. «Вересу» не мог помочь Балан, а у «Шахтера» вне игры оказались Ракицкий и Назарина. Отметим появление в центре обороны донецкого клуба молодого Козика.
Сразу после стартового свистка «горняки» завладели территориальным преимуществом, а хозяева поля сконцентрировались возле своей штрафной. Первый голевой момент возник после удара головой Сикана, с которым в прыжке справился Паст. Впрочем, больше угроз своим воротам в стартовые минуты ровенчане соперникам создать не позволили. При этом «красно-черные» не забывали и о проведении контрвыпадов.
Постепенно футболисты «Шахтера» начали увеличивать давление. Гости активно использовали оба фланга, бомбардируя штрафную «Вереса» прострелами и навесами. Правда, с точностью этих передач у «горняков» возникали проблемы. После одного из таких прострелов мяч от защитника отскочил к линии штрафной, и Зубков с разворота пробил рядом со штангой.
«Горняки» агрессивным прессингом пытались застать врасплох соперников, но «красно-черные» вполне уверенно справлялись с этим вызовом. У донецкой команды активными действиями выделялся Зубков, пытавшийся при малейшей возможности пробить по воротам «Вереса». В конце первого тайма Зубков едва не стал автором ассиста: после заброса партнера Крыськив с острого угла пробил выше ворот.
И все же, ровенчане до перерыва не сумели сохранить ничейный результат. «Шахтер» заработал штрафной на левом фланге, а пока Паст устанавливал «стенку» Матвиенко пробил в незащищенные голкипером ворота. Арбитр гол засчитал, а в следующем эпизоде снова оказался в центре внимания. Бондаренко в центре поля грубо атаковал Сикейру, и Александр Шандор показал прямую красную карточку футболисту донецкого клуба.
В перерыве показали повтор штрафного удара, с которого «Шахтер» открыл счет. Так вот, перед тем как Матвиенко пробил по мячу, арбитр Шандор поднял руку и показал игрокам «Шахтера» свисток. Обычно такой знак свидетельствует о том, что штрафной следует выполнять по сигналу рефери.
Ровенчане активно начали вторую половину встречи: они больше контролировали мяч и прессинговали соперников. Был близок к успеху Сикейра, из угла штрафной пробивший выше ворот. «Красно-черные» старались стремительно переходить центр поля и сразу доставлять мяч до штрафной «Шахтера». И вскоре хозяева поля сумели сравнять результат. После навеса с углового мяч завис над вратарской, Ризнык сыграл неуверенно, а Марусич сделал скидку, которую замкнул Шевченко.
Игра раскрылась: команды начали действовать на встречных курсах. Мог забивать Крыськив, который не попал в ворота после прострела Сикана. Матвиенко замыкал навес со штрафного и немного не попал в «девятку». Был отличный момент и у «Вереса». Шевченко нанес удар под перекладину из-за пределов штрафной, и Ризнык в прыжке ликвидировал угрозу.
Концовка поединка прошла под аккомпанемент атак «Вереса», но счет более не изменился. Ровенский клуб впервые за 30 лет не проиграл «Шахтеру» в официальном матче. В следующем туре «горняки» проведут домашнюю встречу с «Александрией», а «красно-черные» гостевую – с «Колосом».
Украинская Премьер-лига. 2 тур.
«Верес» – «Шахтер» – 1:1
Е. Шевченко (62) – Матвиенко (45+1).
Кухарук (35), Кучеров (50), Шарай В. (64), Шестаков (69), Вовченко (83) – Гочолеишвили (11), Траоре (48), Фарина (55), Матвиенко (64).
Бондаренко (45+2).
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко (Гагун, 84), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 57), Дахновский (В. Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 84), Кучеров, Марусич (Гайдучик, 71).
«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили (Фарина, 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (Вьюнник, 58), Сикан, Траоре (Педриньйо, 84).
Арбитр: Александр Шандор (Львов).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
Наши оценки:
«Верес» (замены): Шестаков - 5.5, Гайдучик - 5.5, В.Шарай - 5.5, С.Шарай - б/о.
«Шахтар» (замены): Очеретько - 5.5, Фарина - 5.5, Вьюнник - 5.5, Педриньйо - б/о, Кастилло - б/о.
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Я таких голов еще не видел, думаю Матвиенко после такого мастерства не то что Брайтон а сам Ман Сити купит!
Кстати на будущее пенки так шахтеру тоже можно бить - показывать что удар по свистку, а потом просто чтобы игроки Ван Левена гатили сразу по воротам или вообще пока судья ВаР смотрит
Цікаво як будуть і чи будуть відмазувати Шандора за цю ганьбу з першим голом...
– Незадоволені результатом, не дуже хороший для нас. По-перше, дуже погано провели перший тайм. Потім червона картка. У нас є багато молодих гравців, повинні давати їм грати. Саме всі ці причини привели до такого результату.
– Прокоментуйте перший гол «Шахтаря». Не часто таке побачиш.
– Думаю, що 4-й арбітр був на лінії та бачив і контролював цю ситуацію. Я не бачив ще повторів, щоб сказати додатково. Але вважаю, що арбітри бачили, що там трапилося, і гол цілком закономірний.___________________________________________________
_________________________________________У меня вопрос: ПОЧЕМУ ЛЮБОЙ тренер, приходящий в сахтер, становится заложником подлой игры ВО ВСЕМ - как на поле, так и вне поля? Или решающий аргумент - грязные деньги в БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ?