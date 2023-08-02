Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги
В матче 2-го тура УПЛ между «Вересом» и «Шахтером» была зафиксирована боевая ничья (1:1).
В конце первого тайма «горняки» открыли счет в скандальном игровом моменте. Николай Матвиенко забил со штрафного на 45-й минуте в пустые ворота, когда арбитр поднял свисток вверх, а голкипер «Вереса» Евгений Паст в этот момент выстраивал стенку.
Затем у горняков был удален Артем Бондаренко. Во втором тайме Евгений Шевченко сравнял счет для хозяев поля.
Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
2-3 августа определятся 16 участников следующего раунда турнира
Вспоминаем юных дарований отечественного футбола в сезоне-2012/13, и выясняем, что с их карьерой