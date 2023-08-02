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  4. Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Верес
02.08.2023 17:00 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 22:00 | Обновлено 02 августа 2023, 22:19
2143
3

Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Украинской Премьер-лиги

02 августа 2023, 22:00 | Обновлено 02 августа 2023, 22:19
2143
3
Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 2-го тура УПЛ между «Вересом» и «Шахтером» была зафиксирована боевая ничья (1:1).

В конце первого тайма «горняки» открыли счет в скандальном игровом моменте. Николай Матвиенко забил со штрафного на 45-й минуте в пустые ворота, когда арбитр поднял свисток вверх, а голкипер «Вереса» Евгений Паст в этот момент выстраивал стенку.

Затем у горняков был удален Артем Бондаренко. Во втором тайме Евгений Шевченко сравнял счет для хозяев поля.

Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шевченко (Верес).
45’ +2
Артем Бондаренко (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Карабас Барабас
Это - все, что нужно знать об украинском судействе! Вот теперь желаю шахтерам занять своё истинное, почетное место в пятерке (с конца!)
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+2
BekXan
Це вже знущаннями як над командами так і вболівальниками.Ну чітко видно що вказав на свисток.
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0
Vladimir Shevchenko
Цирк капец. Обычно с таких расстоя6ий по свистку. А красная...
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0
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