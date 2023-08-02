В матче 2-го тура УПЛ между «Вересом» и «Шахтером» была зафиксирована боевая ничья (1:1).

В конце первого тайма «горняки» открыли счет в скандальном игровом моменте. Николай Матвиенко забил со штрафного на 45-й минуте в пустые ворота, когда арбитр поднял свисток вверх, а голкипер «Вереса» Евгений Паст в этот момент выстраивал стенку.

Затем у горняков был удален Артем Бондаренко. Во втором тайме Евгений Шевченко сравнял счет для хозяев поля.

Верес – Шахтер – 1:1. Скандальный мяч Матвиенко. Видео голов и обзор матча