Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен резюмировал игру подопечных в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1).

«Мы провели этот матч в недостаточно быстром темпе. Мы забили курьезный гол. Тем не менее, это гол. Забитый по правилам. Арбитр следил за этой ситуацией. А потом было удаление, и игра перевернулась. Мы должны были защищаться.

В перерыве мы произвели замены. Гиорги Гочолеишвили имел предупреждение, у Александра Зубкова возникли определенные проблемы. Мы перестраховывались. Тем не менее, у нас было по меньшей мере три шанса, чтобы удвоить счет после перерыва.

Когда мы обсуждали предложение сыграть с «Тоттенхэмом» благотворительный матч, мы не могли предусмотреть травмы Бондаря и Судакова. Но наша главная цель – дать возможность молодым игрокам сыграть на столь высоком уровне и собрать благотворительную помощь для Украины».