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02.08.2023 17:00 – FT 1 : 1
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02 августа 2023, 22:17 | Обновлено 02 августа 2023, 22:21
1506
13

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»

Главный тренер «Шахтера» резюмировал игру 2-го тура УПЛ против «Вереса»

02 августа 2023, 22:17 | Обновлено 02 августа 2023, 22:21
1506
13
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»
nkveres.com. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен резюмировал игру подопечных в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1).

«Мы провели этот матч в недостаточно быстром темпе. Мы забили курьезный гол. Тем не менее, это гол. Забитый по правилам. Арбитр следил за этой ситуацией. А потом было удаление, и игра перевернулась. Мы должны были защищаться.

В перерыве мы произвели замены. Гиорги Гочолеишвили имел предупреждение, у Александра Зубкова возникли определенные проблемы. Мы перестраховывались. Тем не менее, у нас было по меньшей мере три шанса, чтобы удвоить счет после перерыва.

Когда мы обсуждали предложение сыграть с «Тоттенхэмом» благотворительный матч, мы не могли предусмотреть травмы Бондаря и Судакова. Но наша главная цель – дать возможность молодым игрокам сыграть на столь высоком уровне и собрать благотворительную помощь для Украины».

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шевченко (Верес).
45’ +2
Артем Бондаренко (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Источник ФК Верес
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Комментарии 13
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GloryUkraine
Навіть проти Вереса Кротам потрібен проплачений суддя.
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+20
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FunnyCat_____
По донецким правилам разве что 
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+14
WildeKater
Уже акклиматизировался 
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+12
valerafan1
Ні честі, ні совісті. 
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+10
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Александр Науменко
Якжк від цього Шахтаря смердить.
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+6
Viktor Shuper
там мала бути жовта Матвієнку. суддя став перед ним, мало того що воротар відійшов для вказівок та побудови стінки, як суддя ще й огляд йому перекривав. і в останній момент перед ударом відійшов 
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+2
😸
Замість ВАРів хлопцям пікапи, а вам лопату рити і рівняти!
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+1
😸
Вони ще хотіли телепул там якісь плЯ! Ху вам вротяку пі..ри 
З ващим футболом в Гандурас хай там на вас дивляться!
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+1
BekXan
Ні ! На повторі чітко видно як суддя рукою зі свистком чітко показує що бити по свистку а в цей момент Матвієнко ігнорує це і забиває.За це як мінімум жовта і ніякого голу !Це мерзенно !
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+1
Viktor Shuper
це дніще. судді дискваліфікація має бути. а Шахтарю з таким захистом і воротарем в єврокубках тринда повна буде, нові рекорди ставитимуть. Різник максимально тупо зіграв при пропущеному
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+1
😸
Якщо цей епізод залишать так як є, то нах цей футбол дивитись, хай розганяють всі команди к єбеням, повістки всім і нех ху займатися хюйболісти невротєбані
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+1
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