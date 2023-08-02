Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Гол Матвиенко забит по правилам. Хотя и курьезный»
Главный тренер «Шахтера» резюмировал игру 2-го тура УПЛ против «Вереса»
Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен резюмировал игру подопечных в матче 2-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1).
«Мы провели этот матч в недостаточно быстром темпе. Мы забили курьезный гол. Тем не менее, это гол. Забитый по правилам. Арбитр следил за этой ситуацией. А потом было удаление, и игра перевернулась. Мы должны были защищаться.
В перерыве мы произвели замены. Гиорги Гочолеишвили имел предупреждение, у Александра Зубкова возникли определенные проблемы. Мы перестраховывались. Тем не менее, у нас было по меньшей мере три шанса, чтобы удвоить счет после перерыва.
Когда мы обсуждали предложение сыграть с «Тоттенхэмом» благотворительный матч, мы не могли предусмотреть травмы Бондаря и Судакова. Но наша главная цель – дать возможность молодым игрокам сыграть на столь высоком уровне и собрать благотворительную помощь для Украины».
События матча
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