Во вторник, 2 августа, в Ровно состоится встреча второго тура чемпионата Украины по футболу. На стадионе «Авангард» сыграют ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток арбитра Александра Шандора должен прозвучать в 17:00.

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«Верес» прошлый сезон завершал участием в переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе. С этой задачей ровенская команда справилась. Новый сезон «Верес» начал с поражения житомирскому «Полесью» – дебютанту УПЛ, который оказался сильнее не только по счету, но и по игре.

«Шахтер» в первом туре нового чемпионата впервые сыграл под руководством нового тренера – Патрика ван Леувена. Защиту чемпионского титула «горянки» начали, спокойно победив харьковский «Металлист 1925».

«Верес» и «Шахтер» в УПЛ встречались девять раз. Семь поединков выиграл донецкий клуб, один раз победил клуб из Ровно, еще раз команды сыграли вничью. Разница мячей – 19:7 в пользу «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.