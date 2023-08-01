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02.08.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 18:39 | Обновлено 01 августа 2023, 18:40
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Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В донецкой команде идет кадровая перестройка, воспользуется ли этим «Верес»?

01 августа 2023, 18:39 | Обновлено 01 августа 2023, 18:40
403
0
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В среду, 2 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 17:00.

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Верес

Ровенская команда первый матч в сезоне тоже должна была играть на своем стадионе, но поехала в Житомир по просьбе «Полесья», которое хотело сыграть первую игру в УПЛ именно дома. Вояж оказался неудачным - «Верес» уступил со счетом 0:2, причем выглядел слабее и по игре.

Получил красную карточку в конце игры правый защитник Денис Балан. Предположим, что в матче с «Шахтером» на этой позиции будет играть Роман Гагун, имеющий опыт игры на ней, а слева выйдет новичок команды Евгений Шевченко.

Также на пресс-конференции главный тренер «Верес» Сергей Лавриненко подверг критике центрального форварда Николая Гайдучика. Его заменил в перерыве Марусич, очевидно, он начнет в основе и игру с «Шахтером».

Вообще тренер ровенчан заявил, что его команда только в начале пути и все еще впереди, а результат матча с «Полесьям» во многом зависел от быстрого пропущенного гола. Посмотрим, какие козыри вытащит Лавриненко против «Шахтера».

Оставил команду полузащитник Максим Вадовский (годовая аренда в «Хуст»), но он не играл значительной роли в первой команде.

До сих пор не готов играть, пожалуй, системообразующий полузащитник команды Дмитрий Клец, который прошлый сезон доигрывал на уколах.

Шахтер

Как и прошлый сезон, этот розыгрыш «Шахтер» начинал с «Металлистом 1925» и одержал победу со счетом 2:1, которая стала для нового тренера «горняков» Патрика ван Леувена первой в официальных матчах во главе донецкой команды.

Видимо, «Шахтер» стал главным ньюсмейкером недели, подписав двух игроков – вингера Эгиналдо и центрального защитника Лемкина. Вряд ли они выйдут в основе с «Вересом», но все возможно. Особенно это касается Лемкина, поскольку центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь сломал ключицу в игре первого тура и пропустит около двух месяцев, а другой центрбек - Ярослав Ракицкий - должен отсидеть еще два матча дисквалификации за печальноизвестную драку.

Такая же судьба и у Егора Назарины и Виктора Корниенко, они тоже не смогут сыграть из-за неспортивного поведения в том же матче с «Днепром-1».

Очевидно, не будет играть и кипер Анатолий Трубин, поскольку до сих пор продолжается сага с его переходом/непереходом в итальянский «Интер».

Интересно также два других трансферных момента, на фоне которых уход когда-то перспективного Андрея Борячука как-то потерялся. Во-первых, ван Леувен звал к себе с «Зари» Назария Русина, но «динамовское» прошлое явно препятствует этому переходу. Кроме того, вполне возможно возвращение в клуб, пожалуй, если не легендарного и культового, то точно знакового для «Шахтера» Дмитрия Чигринского, который уже закончил свои греческие дела в «Арисе».

История встреч

Между собой команды сыграли в УПЛ 9 матчей: +1=1-7, разница мячей 6-19. Последние шесть матчей между командами непременно заканчивались в пользу «горняков».

Ориентировочные составы

«Вересс»: Паст – Гагун, Жулио Сезар, Курко, Е. Шевченко – Кухарук, Кучеров – В. Шарай, Яго, Близниченко – Марусич.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Лемкин, Гочолеишвили – Зубков, Бондаренко, Кастилло, Крыськив, Кащук – Траоре.

Прогноз на противостояние

Предположим, что донецкая команда не будет иметь особых проблем и Сергей Лавриненко будет набирать свои первые очки во главе «Вереса» уже позже.

2 августа, среда

«Верес» – Шахтер»
Ровно. Стадион «Авангард». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ВЕРЕС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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