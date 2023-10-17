Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена

Отставка Патрика ван Леувена не стала чем-либо неожиданным. В нынешнем сезоне «Шахтер» очень далек от хорошего качества игры и не может похвастаться результатом. В таком статусном клубе долго терпеть такое положение дел никто не будет.

Очень непросто найти квалифицированного тренера, который в условиях войны согласится приехать работать в Украину. Деньги и возможности очень важны, но безопасность является приоритетом.

Тем не менее, попытаемся создать тренерский шорт-лист для «Шахтера».



Дарио Срна

Дарио Срну сватают на должность тренера «Шахтера» не первый день. Разговоры об этом велись с тех пор, как Дарио пришел на должность директора по футболу и находился в тренерском штабе Луиша Каштру. Есть мнение, что сам хорват не видит себя в тренерской ипостаси и гораздо ближе к менеджерской работе.

Но после решения об отставке Патрика другой кандидатуры даже на короткий срок попросту не было. Обычно, когда увольняют наставника, работу получает кто-то из его помощников или тренер молодежной команды. Главные ассистенты Патрика – люди, с которыми он работает длительное время. Они ушли вместе с ним. Вряд ли Андрей Пятов готов к такой работе уже сейчас. У Алексея Белика хватает своих проблем в U-19. У Карло Николини нет самостоятельного тренерского опыта, хотя итальянец мог быть неплохим вариантом.

Безусловно, если у Дарио Срны пойдет, как, например, в свое время у Сергея Реброва после увольнения Олега Блохина, то он быстро избавится от приставки и.о. Но если «Шахтер» продолжит падение, сам хорват, скорее всего, будет заинтересован в том, чтобы вернуться к менеджерской деятельности.



Марек Папшун



Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Папшун

Лучший тренер Польши в прошлом сезоне сейчас сидит без работы. Папшун сделал из скромного «Ракува» не только чемпиона Экстраклясы, но и лучшую команду страны по качеству игры.

Летом Марек не захотел продлевать контракт с «Ракувом» и остался без работы. Тренер решил, что он дал команде все, что можно, и нуждается в новых вызовах для себя. Его не соблазнили приглашения польских богатых грандов и предложение возглавить сборную Польши.

Папшуна интересовало действительно хорошее предложение, которое раскроет перед ним новые возможности. Такого предложения летом так и не было. Польский успешный тренер – это что-то новое для футбольной Европы. Такого опыта давно не было. Отсюда возможны риски со стороны действительно хороших команд. Я так понимаю, что Папшун решил ждать. Посреди сезона обязательно будут отставки, а выбор свободных тренеров не так велик. В прошлом году схожий план сработал у Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер не смог трудоустроиться летом, не имея интересных предложений. А потом получил предложение из АПЛ, потому что «Брайтон» экстренно искал нового тренера.



Папшун – это современный тренер, уделяющий огромное внимание тактическим построениям. Он подходит для «Шахтера», потому что хочет играть в яркий атакующий футбол. Умеет раскрывать игроков и обеспечивать их дальнейший прогресс.

Главная проблема – игра в три центральных защитника. Его «Ракув» играл именно так. Для «Шахтера» такое построение игры чуждо. Насколько я помню, такое было возможным считанное количество раз. Последние раз в матче ЛЧ против «Интера» времен работы Луиша Каштру, когда удалось выстоять на «Сан-Сиро».



Игор Тудор

ФК Марсель. Игор Тудор

В прошлом сезоне «Марсель» финишировал в Лиге 1 в зоне ЛЧ. Но руководители французского клуба решили попрощаться с хорватским наставником. За лето Тудор так и не нашел себе новую работу.

Если мы говорим о Тудоре, то сразу приходят ассоциации с Дарио Срной. Оба они происходят из «Хайдука». Думаю, что хорошо друг друга знают. Тудора должен хорошо знать агент Вадим Шаблий. Именно по этой линии проходил трансфер Руслана Малиновского в «Марсель». Не будет никаких проблем с приездом в Украину.

Тудор не только имел серьезную карьеру футболиста, но и является уже сформированным и опытным тренером, работавшим с разными командами. Начинал в родном «Хайдуке», затем работал в Турции, в том числе с местным грандом – «Галатасараем». Также в его профайле есть греческий ПАОК, итальянские клубы «Удинезе» и «Верона». Был помощником у Андреа Пирло в «Ювентусе». Последнее место работы – «Марсель», где все было не так уж плохо. В случае чего «Шахтер» может получить квалифицированного, опытного тренера уже сейчас.

Главная проблема, как и в случае с Папшуном, – игра в три центральных защитника. Для «Шахтера» это пока что-то чуждое и непонятное, и состав команды сформирован немного под другую модель.



Иван Леко

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Леко

Так же, как и в ситуации с Тудором, здесь ключевым лицом является Дарио Срна. Легенда «Шахтера» хорошо знает Леко по «Хайдуку». Сейчас клуб из Сплита лидирует в чемпионате Хорватии. Дважды победили действующего чемпиона «Динамо» Загреб. По системе и построению игры где-то все близко к философии «Шахтера». Леко стал подтягивать молодежь. При нем в первой команде получил свой шанс Лука Вушкович, который уже продан в «Тоттенхэм» за почти 14 млн евро. Это в 16 лет.

Леко имел довольно хорошую карьеру в Европе. С помощника Игоря Тудора в ПАОКе он сам развил свою карьеру. Начал работать в Бельгии не с наиболее сильными командами. Из «Сент-Трюйдена» смог перейти в «Брюгге», где выиграл чемпионский титул. Затем работал в Китае и на Ближнем Востоке. Сейчас живет мечтой о чемпионстве для «Хайдука». При этом ему всего 45 лет. Огромный опыт уже получен, но возможности для прогресса остаются также большими.

Клуб из Сплита - не самый богатый. Считает свои деньги. Поэтому вынужден продавать молодых талантов, если поступит хорошее предложение. Вот, собственно, от этого предложения зависит и будущее Леко. Если «Шахтер» его сделает, то есть шансы, что такое предложение примут. Ключевым здесь может стать тренер из штаба Леко – Томислав Рогич. Он в свое время отвечал за вратарей в «Шахтере» Луческу.



Игор Йовичевич

ФК Шахтер. Игор Йовичевич

На первый взгляд, этот вариант выглядит утопическим. Хорватского тренера летом попросили на выход. Сейчас он отправился работать на Ближний Восток, где не стреляют и хорошо платят. Но если окунуться в детали, все возможно.

Йовичевич хорошо знает почти весь нынешний состав «Шахтера». Это кризисный менеджер, который сразу сможет наладить ситуацию и улучшить результаты. Признание своих ошибок – это тоже работа менеджмента.

Сейчас Йови работает на Ближнем Востоке. В чемпионате Саудовской Аравии дела его «Аль-Раеда» обстоят не лучшим образом. Команда в 8 матчах одержала только одну победу и находится на предпоследнем месте с 5 очками. Дело в том, что конкуренты не жалели денег на звездных игроков, а команда Йови имеет очень посредственный состав по саудовским меркам. Шейхи могут сладко платить, но ответственность на иностранцах тоже велика. Я не удивлюсь, если хорватского тренера сочтут виновным в результатах команды и попросят на выход.

«Шахтер» может воспользоваться этой ситуацией и исправить летнюю ошибку. Все познается в сравнении. Между «Шахтером» Йовичевича и «Шахтером» ван Леувена очень большая разница.



Александр Кучер

СК Днепр-1. Александр Кучер

На первый взгляд, этот вариант выглядит странным, но если разобраться, то он также вполне реалистичен.

Кучер в прошлом сезоне выиграл серебряные медали УПЛ. Осенью его «Днепр-1» был достаточно убедительным. До этого успешно работал с «Металлистом». Определенный опыт у Александра Николаевича уже есть. В сегодняшней ситуации, когда украинских тренеров высокого уровня фактически нет, а иностранцы не хотят ехать из-за войны, это может быть вариантом.

Я бы рассматривал Кучера не как молодого тренера, а больше как легенду «Шахтера». Он играл за «горняков» длительное время. Понимает, как работает клуб, философию игры команды. Долгое время играл вместе с бразильцами. Понимает их менталитет и особенности.

Если других вариантов не будет, то Кучер смотрится не таким уж плохим вариантом. Раньше он работал в тандеме с Евгением Красниковым. Теперь же каждому нужно двигаться отдельно. Таковы реалии. Если будет предложение от «Шахтера», то смысла отказываться от него у Кучера нет.



Ненад Бьелица

Getty Images/Global Images Ukraine. Ненад Бьелица

Хорватского наставника уволили из «Трабзонспора» пару дней назад за плохие результаты. Бьелицу приглашали для построения амбициозного проекта в Турции, но ничего из этого не вышло. Команда застряла в середине турнирной таблицы.

К сожалению, у Ненада два последних опыта получились крайне отрицательными. Ничего не смог показать в родном Осиеке, а потом произошел не меньший провал в Трабзоне. Но этого тренера не стоит сбрасывать со счетов. В пользу возможного назначения говорит не только возможное лобби другого хорвата – директора по футболу Дарио Срны, но и успешный опыт. Бьелица смог построить очень сильные команды в Познани с «Лехом» и Загребе с «Динамо». Это были не только чемпионы своих стран, но и атакующие команды, имевшие качество игры. «Шахтер» в ЛЧ на себе испытал тренерское мастерство Бьелицы.

Сейчас Ненаду особо выбирать не приходится. Если позовут, то он может откликнуться. Для него это хорошая возможность реанимировать свою тренерскую карьеру.

Сергей ТИЩЕНКО