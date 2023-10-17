Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена
Блогер Sport.ua размышляет над тем, кто может возглавить донецкий клуб после отставки ван Леувена
Отставка Патрика ван Леувена не стала чем-либо неожиданным. В нынешнем сезоне «Шахтер» очень далек от хорошего качества игры и не может похвастаться результатом. В таком статусном клубе долго терпеть такое положение дел никто не будет.
Очень непросто найти квалифицированного тренера, который в условиях войны согласится приехать работать в Украину. Деньги и возможности очень важны, но безопасность является приоритетом.
Тем не менее, попытаемся создать тренерский шорт-лист для «Шахтера».
Дарио Срна
Дарио Срну сватают на должность тренера «Шахтера» не первый день. Разговоры об этом велись с тех пор, как Дарио пришел на должность директора по футболу и находился в тренерском штабе Луиша Каштру. Есть мнение, что сам хорват не видит себя в тренерской ипостаси и гораздо ближе к менеджерской работе.
Но после решения об отставке Патрика другой кандидатуры даже на короткий срок попросту не было. Обычно, когда увольняют наставника, работу получает кто-то из его помощников или тренер молодежной команды. Главные ассистенты Патрика – люди, с которыми он работает длительное время. Они ушли вместе с ним. Вряд ли Андрей Пятов готов к такой работе уже сейчас. У Алексея Белика хватает своих проблем в U-19. У Карло Николини нет самостоятельного тренерского опыта, хотя итальянец мог быть неплохим вариантом.
Безусловно, если у Дарио Срны пойдет, как, например, в свое время у Сергея Реброва после увольнения Олега Блохина, то он быстро избавится от приставки и.о. Но если «Шахтер» продолжит падение, сам хорват, скорее всего, будет заинтересован в том, чтобы вернуться к менеджерской деятельности.
Марек Папшун
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Папшун
Лучший тренер Польши в прошлом сезоне сейчас сидит без работы. Папшун сделал из скромного «Ракува» не только чемпиона Экстраклясы, но и лучшую команду страны по качеству игры.
Летом Марек не захотел продлевать контракт с «Ракувом» и остался без работы. Тренер решил, что он дал команде все, что можно, и нуждается в новых вызовах для себя. Его не соблазнили приглашения польских богатых грандов и предложение возглавить сборную Польши.
Папшуна интересовало действительно хорошее предложение, которое раскроет перед ним новые возможности. Такого предложения летом так и не было. Польский успешный тренер – это что-то новое для футбольной Европы. Такого опыта давно не было. Отсюда возможны риски со стороны действительно хороших команд. Я так понимаю, что Папшун решил ждать. Посреди сезона обязательно будут отставки, а выбор свободных тренеров не так велик. В прошлом году схожий план сработал у Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер не смог трудоустроиться летом, не имея интересных предложений. А потом получил предложение из АПЛ, потому что «Брайтон» экстренно искал нового тренера.
Папшун – это современный тренер, уделяющий огромное внимание тактическим построениям. Он подходит для «Шахтера», потому что хочет играть в яркий атакующий футбол. Умеет раскрывать игроков и обеспечивать их дальнейший прогресс.
Главная проблема – игра в три центральных защитника. Его «Ракув» играл именно так. Для «Шахтера» такое построение игры чуждо. Насколько я помню, такое было возможным считанное количество раз. Последние раз в матче ЛЧ против «Интера» времен работы Луиша Каштру, когда удалось выстоять на «Сан-Сиро».
Игор Тудор
В прошлом сезоне «Марсель» финишировал в Лиге 1 в зоне ЛЧ. Но руководители французского клуба решили попрощаться с хорватским наставником. За лето Тудор так и не нашел себе новую работу.
Если мы говорим о Тудоре, то сразу приходят ассоциации с Дарио Срной. Оба они происходят из «Хайдука». Думаю, что хорошо друг друга знают. Тудора должен хорошо знать агент Вадим Шаблий. Именно по этой линии проходил трансфер Руслана Малиновского в «Марсель». Не будет никаких проблем с приездом в Украину.
Тудор не только имел серьезную карьеру футболиста, но и является уже сформированным и опытным тренером, работавшим с разными командами. Начинал в родном «Хайдуке», затем работал в Турции, в том числе с местным грандом – «Галатасараем». Также в его профайле есть греческий ПАОК, итальянские клубы «Удинезе» и «Верона». Был помощником у Андреа Пирло в «Ювентусе». Последнее место работы – «Марсель», где все было не так уж плохо. В случае чего «Шахтер» может получить квалифицированного, опытного тренера уже сейчас.
Главная проблема, как и в случае с Папшуном, – игра в три центральных защитника. Для «Шахтера» это пока что-то чуждое и непонятное, и состав команды сформирован немного под другую модель.
Иван Леко
Так же, как и в ситуации с Тудором, здесь ключевым лицом является Дарио Срна. Легенда «Шахтера» хорошо знает Леко по «Хайдуку». Сейчас клуб из Сплита лидирует в чемпионате Хорватии. Дважды победили действующего чемпиона «Динамо» Загреб. По системе и построению игры где-то все близко к философии «Шахтера». Леко стал подтягивать молодежь. При нем в первой команде получил свой шанс Лука Вушкович, который уже продан в «Тоттенхэм» за почти 14 млн евро. Это в 16 лет.
Леко имел довольно хорошую карьеру в Европе. С помощника Игоря Тудора в ПАОКе он сам развил свою карьеру. Начал работать в Бельгии не с наиболее сильными командами. Из «Сент-Трюйдена» смог перейти в «Брюгге», где выиграл чемпионский титул. Затем работал в Китае и на Ближнем Востоке. Сейчас живет мечтой о чемпионстве для «Хайдука». При этом ему всего 45 лет. Огромный опыт уже получен, но возможности для прогресса остаются также большими.
Клуб из Сплита - не самый богатый. Считает свои деньги. Поэтому вынужден продавать молодых талантов, если поступит хорошее предложение. Вот, собственно, от этого предложения зависит и будущее Леко. Если «Шахтер» его сделает, то есть шансы, что такое предложение примут. Ключевым здесь может стать тренер из штаба Леко – Томислав Рогич. Он в свое время отвечал за вратарей в «Шахтере» Луческу.
Игор Йовичевич
На первый взгляд, этот вариант выглядит утопическим. Хорватского тренера летом попросили на выход. Сейчас он отправился работать на Ближний Восток, где не стреляют и хорошо платят. Но если окунуться в детали, все возможно.
Йовичевич хорошо знает почти весь нынешний состав «Шахтера». Это кризисный менеджер, который сразу сможет наладить ситуацию и улучшить результаты. Признание своих ошибок – это тоже работа менеджмента.
Сейчас Йови работает на Ближнем Востоке. В чемпионате Саудовской Аравии дела его «Аль-Раеда» обстоят не лучшим образом. Команда в 8 матчах одержала только одну победу и находится на предпоследнем месте с 5 очками. Дело в том, что конкуренты не жалели денег на звездных игроков, а команда Йови имеет очень посредственный состав по саудовским меркам. Шейхи могут сладко платить, но ответственность на иностранцах тоже велика. Я не удивлюсь, если хорватского тренера сочтут виновным в результатах команды и попросят на выход.
«Шахтер» может воспользоваться этой ситуацией и исправить летнюю ошибку. Все познается в сравнении. Между «Шахтером» Йовичевича и «Шахтером» ван Леувена очень большая разница.
Александр Кучер
На первый взгляд, этот вариант выглядит странным, но если разобраться, то он также вполне реалистичен.
Кучер в прошлом сезоне выиграл серебряные медали УПЛ. Осенью его «Днепр-1» был достаточно убедительным. До этого успешно работал с «Металлистом». Определенный опыт у Александра Николаевича уже есть. В сегодняшней ситуации, когда украинских тренеров высокого уровня фактически нет, а иностранцы не хотят ехать из-за войны, это может быть вариантом.
Я бы рассматривал Кучера не как молодого тренера, а больше как легенду «Шахтера». Он играл за «горняков» длительное время. Понимает, как работает клуб, философию игры команды. Долгое время играл вместе с бразильцами. Понимает их менталитет и особенности.
Если других вариантов не будет, то Кучер смотрится не таким уж плохим вариантом. Раньше он работал в тандеме с Евгением Красниковым. Теперь же каждому нужно двигаться отдельно. Таковы реалии. Если будет предложение от «Шахтера», то смысла отказываться от него у Кучера нет.
Ненад Бьелица
Хорватского наставника уволили из «Трабзонспора» пару дней назад за плохие результаты. Бьелицу приглашали для построения амбициозного проекта в Турции, но ничего из этого не вышло. Команда застряла в середине турнирной таблицы.
К сожалению, у Ненада два последних опыта получились крайне отрицательными. Ничего не смог показать в родном Осиеке, а потом произошел не меньший провал в Трабзоне. Но этого тренера не стоит сбрасывать со счетов. В пользу возможного назначения говорит не только возможное лобби другого хорвата – директора по футболу Дарио Срны, но и успешный опыт. Бьелица смог построить очень сильные команды в Познани с «Лехом» и Загребе с «Динамо». Это были не только чемпионы своих стран, но и атакующие команды, имевшие качество игры. «Шахтер» в ЛЧ на себе испытал тренерское мастерство Бьелицы.
Сейчас Ненаду особо выбирать не приходится. Если позовут, то он может откликнуться. Для него это хорошая возможность реанимировать свою тренерскую карьеру.
Сергей ТИЩЕНКО
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