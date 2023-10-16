ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
«Горняки» объявили о прекращении сотрудничества с нидерландцем
Донецкий «Шахтер» официально объявил о прекращении действия контракта с нидерландским главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает весь его тренерский штаб.
Интересно, что еще вчера специалист руководил командой во время товарищеского матча с «Рухом» (2:0), а сегодня дал интервью клубному каналу, в котором рассказал о подготовке команды к следующим матчам в условиях отсутствия игроков сборных.
Напомним, Патрик ван Леувен возглавил «горняков» в июле 2023 года, перебравшись в команду из луганской «Зари». За это время команда провела 12 официальных матчей, выиграв лишь 7 из них.
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