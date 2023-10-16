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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 16:17 | Обновлено 16 октября 2023, 16:24
1988
18

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все

«Горняки» объявили о прекращении сотрудничества с нидерландцем

16 октября 2023, 16:17 | Обновлено 16 октября 2023, 16:24
1988
18
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Донецкий «Шахтер» официально объявил о прекращении действия контракта с нидерландским главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает весь его тренерский штаб.

Интересно, что еще вчера специалист руководил командой во время товарищеского матча с «Рухом» (2:0), а сегодня дал интервью клубному каналу, в котором рассказал о подготовке команды к следующим матчам в условиях отсутствия игроков сборных.

Напомним, Патрик ван Леувен возглавил «горняков» в июле 2023 года, перебравшись в команду из луганской «Зари». За это время команда провела 12 официальных матчей, выиграв лишь 7 из них.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 18
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kadaad
А Суркисы все еще ананируют на Луческу!!!!
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+2
arrow1418
Треба згадати коменти Срни..Артіст
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+2
FootFun1
Шанси на чемпіонство різко зросли
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+1
Gargantua
как собаку
помните в мультфильме "жил был пес" там есть сценка, когда Сирка под зад ногой...
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+1
roman75zpr
Та хуже бы не стало... особенно в группе ЛЧ
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0
AK.228
О як!!
Закінчились ці муки команди!!
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0
Vitaliy_yatsenko
Дійсно цікаво хто погодився брати команду, яку готував і комплектував інший тренер, посеред сезону?
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0
Евгений Кожушко
Нарешті вигнали це непорозуміння.
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0
BekXan
Коли була підготовка команди до сезону було видно що з командою не все гаразд.А далі це лише підтвердилося.Довго чекали.
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0
Sergey Romanchik
Но заголовок....Выгнал. .Он ,что животное? Разорвали по соглашению сторон..Патрик получит компенсацию..Это ребята не выгнал..
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0
mayakovskiy1
Супер. Это надо было сделать пока не поздно
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0
A55555009
Тю
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0
Sergey Romanchik
Ни х себе...Как резко...Значит согласился кто то из хороших тренеров.. Скорее всего Тудор
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0
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Volk
😮
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