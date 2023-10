Саудовская Аравия может принять Мастерс, начиная с сезона 2025

Саудовская Аравия может принять турнир серии ATP 1000 Мастерс, начиная с января 2025 года. Также рассмаотривается вариант с проведением комбинированного турнира ATP и WTA 1000.

Турнир в Саудовской Аравии, как предполагается, будет открывать теннисный сезон.

Напомним, что Саудовская Аравия в нынешнем сезоне примет турнир NextGen ATP, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Джидде. Ранее этот турнир, как и Итоговый турнир АТР проходил в Италии.

