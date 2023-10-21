Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Саудовская Аравия может принять Мастерс, начиная с сезона 2025
ATP
21 октября 2023, 09:34 |
43
0

Саудовская Аравия может принять Мастерс, начиная с сезона 2025

Также рассматривается вариант комбинированного турнира

21 октября 2023, 09:34 |
43
0
Саудовская Аравия может принять Мастерс, начиная с сезона 2025
Twitter (Relevant Tennis)

Саудовская Аравия может принять турнир серии ATP 1000 Мастерс, начиная с января 2025 года. Также рассмаотривается вариант с проведением комбинированного турнира ATP и WTA 1000.

Турнир в Саудовской Аравии, как предполагается, будет открывать теннисный сезон.

Напомним, что Саудовская Аравия в нынешнем сезоне примет турнир NextGen ATP, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Джидде. Ранее этот турнир, как и Итоговый турнир АТР проходил в Италии.

По теме:
Анжело БИНАГИ: «Не нужно бояться, что Саудовская Аравия создаст свой тур»
АТР официально перенесла турнир из Тель-Авива в Софию
Ассоциация тенниса Израиля подала жалобу на Жабер, поддержавшую Палестину
ATP WTA
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20 октября 2023, 22:09 5
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии

С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024
Теннис | 21 октября 2023, 04:50 0
С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024
С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024

Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января

Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Теннис | 20.10.2023, 22:15
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Футбол | 20.10.2023, 13:28
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
Футбол | 21.10.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Минай
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
21.10.2023, 04:05 7
MMA
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 12
Футбол
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
19.10.2023, 22:19 5
Снукер
Форвард Милана пропал без вести в Швеции
Форвард Милана пропал без вести в Швеции
19.10.2023, 12:22 1
Футбол
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
19.10.2023, 12:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем