Саудовская Аравия может принять Мастерс, начиная с сезона 2025
Также рассматривается вариант комбинированного турнира
Саудовская Аравия может принять турнир серии ATP 1000 Мастерс, начиная с января 2025 года. Также рассмаотривается вариант с проведением комбинированного турнира ATP и WTA 1000.
Турнир в Саудовской Аравии, как предполагается, будет открывать теннисный сезон.
Напомним, что Саудовская Аравия в нынешнем сезоне примет турнир NextGen ATP, который пройдет с 28 ноября по 2 декабря в Джидде. Ранее этот турнир, как и Итоговый турнир АТР проходил в Италии.
BREAKING 🚨— Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 20, 2023
Saudi Arabia may have a Masters 1000 – or a combined 1000 – event starting from January 2025. 🇸🇦
"I hope that the Masters 1000 they will have in January 2025 will satisfy their "tennis cravings", says the President of the Italian federation via Il Corriere. pic.twitter.com/94kQ4qDko3
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