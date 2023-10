Баранка в 1-м сете. Снигур впервые пробилась в 1/4 финала турнира WTA

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 154) вышла в 1/4 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах обыграла Анну-Лену Фридзам (Германия, WTA 111) за 1 час и 39 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:0, 1:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Снигур впервые в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире уровня WTA.

В 3-м раунде Дарья сразится против Тамары Корпач (№105 WTA) или Джоди Барредж (№89 WTA).

Daria is on a roll!



The Ukrainian is the first one in Cluj quarter finals after beating Friedsam. It’s Snigur’s first QF at a WTA level 👏🏻#TO2023 pic.twitter.com/CPs4xk5s2b