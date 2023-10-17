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  4. На пяти языках. Ават жестко высказался в адрес Бензема из-за поддержки Газы
Саудовская Аравия
17 октября 2023, 09:22 |
1734
0

На пяти языках. Ават жестко высказался в адрес Бензема из-за поддержки Газы

Кариму не слишком приятно будет такое о себе прочитать

17 октября 2023, 09:22 |
1734
0
На пяти языках. Ават жестко высказался в адрес Бензема из-за поддержки Газы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду Ават

Бывший голкипер «Депортиво», «Мальорки» и сборной Израиля Дуду Ават негативно отреагировал на пост форварда «Аль-Иттихада» и экс-звезды «Реала» Карима Бензема, в котором тот поддержал жителей Газы, где сейчас продолжается военное противостояние между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.

В адрес Бензема Ават написал всего несколько крайне жестких изречений, однако сделал это аж на пяти языках: арабском, французском, английском, иврите и испанском.

«Ты большой с*кин сын», - гласит надпись, сделанная Аватом в адрес Бензема.

46-летний Дуду Ават завершил карьеру футболиста летом 2014 года в «Мальорке». Примечательно, что у него, как и у Карима Бензема, есть французское гражданство (оно для экс-кипера является вторым после израильского).

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Карим Бензема Палестина Израиль Аль-Иттихад
Источник Sport.ua
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