Стали известны 9 из 12 участниц малого Итогового турнира 2023

С 24 по 29 октября в Чжухае (Китай) состоится малый Итоговый турнир WTA 2023.

На текущей момент известны 9 из 12 участниц соревнований:

Еще три участницы определятся позже.

WTA Elite Trophy пройдет впервые за 3 года. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».

