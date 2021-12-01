Дело Пэн Шуай. WTA приостановила проведение всех турниров в Китае

Китайский власти не смогли убедить мир, что с теннисисткой все впорядке

  • 01.12.2021 21:28
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Дело Пэн Шуай. WTA приостановила проведение всех турниров в Китае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон официально сообщил, что Женская теннисная ассоциация приняла решения приостановить проведения всех турниров в Китае из-за скандального дела о Пэн Шуай.
 
«При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году.
 
WTA сделает все возможное, чтобы защитить своих игроков. По мере того, как мы это делаем, я надеюсь, что лидеры всего мира будут продолжать выступать за справедливость для Пэн и всех женщин, независимо от финансовых последствий.
 
Если Китай не предпримет шаги, о которых мы просили, мы не можем подвергать риску наших игроков и персонал, проводя мероприятия в Китае. Лидеры Китая оставили WTA без выбора. Я по-прежнему надеюсь, что наши призывы будут услышаны и китайские власти предпримут шаги для законного решения этой проблемы», – сообщил Саймон.

Источник — WTA

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