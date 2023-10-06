Астон Вилла переподписала главного нападающего
Клуб из Бирмингема заключил новый контракт с Уоткинсом
Клуб Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» уведомил о подписании нового соглашения с нападающим Олли Уоткинсом.
Сообщается, что с 27-летним нападающим достигнута договоренность о долгосрочном соглашении.
Уоткинс выступает в составе «Астон Виллы» с сезона-2020/2021, перейдя из «Брентфорда».
В нынешнем сезоне Олли Уоткинс стал автором 4 голов и трех результативных передачи в 7 матчах Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» в таблице АПЛ занимает 5-е место, имея 15 очков после 7 матчей.
Aston Villa is delighted to announce Ollie Watkins has signed a new, long-term contract with the club! ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 6, 2023
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