Астон Вилла переподписала главного нападающего

Клуб Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» уведомил о подписании нового соглашения с нападающим Олли Уоткинсом.

Сообщается, что с 27-летним нападающим достигнута договоренность о долгосрочном соглашении.

Уоткинс выступает в составе «Астон Виллы» с сезона-2020/2021, перейдя из «Брентфорда».

В нынешнем сезоне Олли Уоткинс стал автором 4 голов и трех результативных передачи в 7 матчах Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» в таблице АПЛ занимает 5-е место, имея 15 очков после 7 матчей.

