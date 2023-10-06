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  4. Астон Вилла переподписала главного нападающего
Англия
06 октября 2023, 20:30 | Обновлено 06 октября 2023, 20:40
345
0

Астон Вилла переподписала главного нападающего

Клуб из Бирмингема заключил новый контракт с Уоткинсом

06 октября 2023, 20:30 | Обновлено 06 октября 2023, 20:40
345
0
Астон Вилла переподписала главного нападающего
ФК Астон Вилла

Клуб Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» уведомил о подписании нового соглашения с нападающим Олли Уоткинсом.

Сообщается, что с 27-летним нападающим достигнута договоренность о долгосрочном соглашении.

Уоткинс выступает в составе «Астон Виллы» с сезона-2020/2021, перейдя из «Брентфорда».

В нынешнем сезоне Олли Уоткинс стал автором 4 голов и трех результативных передачи в 7 матчах Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» в таблице АПЛ занимает 5-е место, имея 15 очков после 7 матчей.

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Астон Вилла Олли Уоткинс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Астон Вилла
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