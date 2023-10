Юрген КЛОПП: «Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп положительно отозвался о новичке команды, 21-летнем нидерландском полузащитнике Райане Гравенберхе.

Вчера, 5 октября, футболист сумел забить свой дебютный гол за «Ливерпуль» и помочь команде обыграть «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии (2:0) в поединке 2-го раунда Лиги Европы.

«Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию. Он наслаждается ситуацией в поле и прогрессирует шаг за шагом. Это действительно приятно видеть», – сказал немецкий специалист.

Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал прошлым летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».

🔴 Jurgen Klopp on €40m invested to sign Ryan Gravenberch: “It’s obvious how much of a talent we signed!”.



“He is enjoying the situation and getting there step by step. It's really good to see. Also Ryan fits well with the age-group of the majority of the squad”. pic.twitter.com/DtCstUz3El