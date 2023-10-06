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  4. Юрген КЛОПП: «Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию»
Англия
06 октября 2023, 10:53 | Обновлено 06 октября 2023, 11:16
168
0

Юрген КЛОПП: «Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию»

Тренер «мерсисайдцев» оценил игру новичка команды

06 октября 2023, 10:53 | Обновлено 06 октября 2023, 11:16
168
0
Юрген КЛОПП: «Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию»
ФК Ливерупль. Юрген Клопп та Райан Гравенберх

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп положительно отозвался о новичке команды, 21-летнем нидерландском полузащитнике Райане Гравенберхе.

Вчера, 5 октября, футболист сумел забить свой дебютный гол за «Ливерпуль» и помочь команде обыграть «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии (2:0) в поединке 2-го раунда Лиги Европы.

«Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию. Он наслаждается ситуацией в поле и прогрессирует шаг за шагом. Это действительно приятно видеть», – сказал немецкий специалист.

Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал прошлым летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».

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Райан Гравенберх Юрген Клопп Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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