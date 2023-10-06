Юрген КЛОПП: «Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию»
Тренер «мерсисайдцев» оценил игру новичка команды
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп положительно отозвался о новичке команды, 21-летнем нидерландском полузащитнике Райане Гравенберхе.
Вчера, 5 октября, футболист сумел забить свой дебютный гол за «Ливерпуль» и помочь команде обыграть «Юнион Сент-Жилуаз» из Бельгии (2:0) в поединке 2-го раунда Лиги Европы.
«Гравенберх – очевидный талант, рад его подписанию. Он наслаждается ситуацией в поле и прогрессирует шаг за шагом. Это действительно приятно видеть», – сказал немецкий специалист.
Напомним, Райан Гравенберх игроком команды Юргена Клоппа стал прошлым летом, перейдя из мюнхенской «Баварии».
🔴 Jurgen Klopp on €40m invested to sign Ryan Gravenberch: “It’s obvious how much of a talent we signed!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023
“He is enjoying the situation and getting there step by step. It's really good to see. Also Ryan fits well with the age-group of the majority of the squad”. pic.twitter.com/DtCstUz3El
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