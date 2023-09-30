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Англия
30 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:20
325
0

Илья Забарный и Александр Зинченко заявлены в старте на очный матч

«Борнмут» сыграет против «Арсенала» в 7-м туре АПЛ

30 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:20
325
0
Илья Забарный и Александр Зинченко заявлены в старте на очный матч
УАФ. Илья Забарный и Александр Зинченко

Сегодня, 30 сентября, английский «Борнмут» сыграет на домашнем поле против лондонского «Арсенала» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

21-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет этот матч с первых минут, как и украинский латераль «канониров» Александр Зинченко, который также заявлен в старте своего клуба.

После семи сыгранных туров «Борнмут» занимает 17 строчку в АПЛ с 3 очками, «Арсенал» идет шестым с 14 зачетными баллами.

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Илья Забарный Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Борнмут стартовые составы
Источник Sport.ua
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