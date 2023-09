Илья Забарный и Александр Зинченко заявлены в старте на очный матч

Сегодня, 30 сентября, английский «Борнмут» сыграет на домашнем поле против лондонского «Арсенала» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

21-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет этот матч с первых минут, как и украинский латераль «канониров» Александр Зинченко, который также заявлен в старте своего клуба.

После семи сыгранных туров «Борнмут» занимает 17 строчку в АПЛ с 3 очками, «Арсенал» идет шестым с 14 зачетными баллами.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



👊 Saliba at the back

⚡ Saka on the wing

💪 Rice in midfield



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/50sRUNLdsH