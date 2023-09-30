Илья Забарный и Александр Зинченко заявлены в старте на очный матч
«Борнмут» сыграет против «Арсенала» в 7-м туре АПЛ
Сегодня, 30 сентября, английский «Борнмут» сыграет на домашнем поле против лондонского «Арсенала» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.
21-летний украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет этот матч с первых минут, как и украинский латераль «канониров» Александр Зинченко, который также заявлен в старте своего клуба.
После семи сыгранных туров «Борнмут» занимает 17 строчку в АПЛ с 3 очками, «Арсенал» идет шестым с 14 зачетными баллами.
Our team for #BOUARS 🙌 pic.twitter.com/8Zk0ZH37ea— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 30, 2023
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2023
👊 Saliba at the back
⚡ Saka on the wing
💪 Rice in midfield
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/50sRUNLdsH
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