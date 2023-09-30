Надежда на Джесси. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Токио
Джессика Пегула сыграет в матче за титул против Вероники Кудерметовой
30 сентября состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).
Вторая сеяная соревнований Джессика Пегула уверенно обыграла Марию Саккари, прервав выигрышную серию представительницы Греции из 7 поединков.
В финале американка сыграет против Вероники Кудерметовой, которая в полуфинале в верхней части сетки выиграла у Анастасии Павлюченковой.
Ранее Пегула и Кудерметова играли между собой 1 раз. В мае Вероника обыграла Джесси в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде.
WTA 500 Токио. 1/2 финала
Вероника Кудерметова [8] – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:6), 6:7 (2:7), 6:3
Мария Саккари [4] – Джессика Пегула [2] – 2:6, 3:6
Two left in Tokyo 🇯🇵— wta (@WTA) September 30, 2023
The #TorayPPO final is SET 💪 pic.twitter.com/bk5shwIwQ8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер «Челси» считает, что разработчики неправильно оценили его игру.
Подписка действует 30 календарных дней и стоит 30 грн