Надежда на Джесси. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Токио

30 сентября состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).

Вторая сеяная соревнований Джессика Пегула уверенно обыграла Марию Саккари, прервав выигрышную серию представительницы Греции из 7 поединков.

В финале американка сыграет против Вероники Кудерметовой, которая в полуфинале в верхней части сетки выиграла у Анастасии Павлюченковой.

Ранее Пегула и Кудерметова играли между собой 1 раз. В мае Вероника обыграла Джесси в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде.

Вероника Кудерметова [8] – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:6), 6:7 (2:7), 6:3

Мария Саккари [4] – Джессика Пегула [2] – 2:6, 3:6

Two left in Tokyo 🇯🇵



The #TorayPPO final is SET 💪 pic.twitter.com/bk5shwIwQ8