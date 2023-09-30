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  4. Надежда на Джесси. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Токио
WTA
30 сентября 2023, 13:28 |
206
0

Надежда на Джесси. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Токио

Джессика Пегула сыграет в матче за титул против Вероники Кудерметовой

30 сентября 2023, 13:28 |
206
0
Надежда на Джесси. Стали известны финалистки турнира WTA 500 в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

30 сентября состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира серии WTA 500 в Токио (Япония).

Вторая сеяная соревнований Джессика Пегула уверенно обыграла Марию Саккари, прервав выигрышную серию представительницы Греции из 7 поединков.

В финале американка сыграет против Вероники Кудерметовой, которая в полуфинале в верхней части сетки выиграла у Анастасии Павлюченковой.

Ранее Пегула и Кудерметова играли между собой 1 раз. В мае Вероника обыграла Джесси в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде.

WTA 500 Токио. 1/2 финала

Вероника Кудерметова [8] – Анастасия Павлюченкова – 7:6 (7:6), 6:7 (2:7), 6:3
Мария Саккари [4] – Джессика Пегула [2] – 2:6, 3:6

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WTA Токио Вероника Кудерметова Анастасия Павлюченкова Мария Саккари Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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