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Саудовская Аравия
29 сентября 2023, 19:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:56
928
1

ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи

КриРо вывел Аль-Наср вперед, забив 2-й гол команды в поединке

29 сентября 2023, 19:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:56
928
1
ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

29 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Таи».

На 86-й минуте звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду вывел команду вперед, реализовав 11-метровый.

В 1-м тайме КриРо отметился ассистом на Андерсона Талиску.

ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи

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Источник Sport.ua
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