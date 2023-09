29 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Таи».

На 86-й минуте звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду вывел команду вперед, реализовав 11-метровый.

В 1-м тайме КриРо отметился ассистом на Андерсона Талиску.

ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи

Cristiano Ronaldo is the best penalty taker of all time.



Game at 1-1. 86 min. Look at the composure



pic.twitter.com/wYEjTpJ353