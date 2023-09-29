Саудовская Аравия29 сентября 2023, 19:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:56
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ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи
КриРо вывел Аль-Наср вперед, забив 2-й гол команды в поединке
29 сентября 2023, 19:55 | Обновлено 29 сентября 2023, 19:56
928
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29 сентября проходит матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Таи».
На 86-й минуте звездный португальский форвард гостей Криштиану Роналду вывел команду вперед, реализовав 11-метровый.
В 1-м тайме КриРо отметился ассистом на Андерсона Талиску.
ВИДЕО. Роналду забил с пенальти на 86-й минуте против Аль-Таи
Cristiano Ronaldo is the best penalty taker of all time.— Janty (@CFC_Janty) September 29, 2023
Game at 1-1. 86 min. Look at the composure
pic.twitter.com/wYEjTpJ353
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