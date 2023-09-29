ВИДЕО. Роналду ассистировал в поединке с Аль-Таи
Голом отличился Андерсон Талиска
Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» – «Аль-Наср». Голом отличился бразилец Андерсон Талиска.
Это уже пятый ассист для звездного португальца в этом сезоне. Также на счету обладателя пяти Золотых мячей 9 забитых голов в 7 матчах чемпионата.
Автор гола Талиска тоже в великолепной форме – для него этот гол стал 4-м в сезоне.
Если «Аль-Наср» победит в матче с «Аль-Таи», то выйдет на второе место в чемпионате Саудовской Аравии. У «Аль-Иттихада» пока на 1 очко больше, а у «Аль-Хиляля» матч в запасе.
ВИДЕО. Роналду ассистировал в поединке с Аль-Таи
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