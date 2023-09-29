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Саудовская Аравия
29 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:00
381
0

ВИДЕО. Роналду ассистировал в поединке с Аль-Таи

Голом отличился Андерсон Талиска

29 сентября 2023, 19:45 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:00
381
0
ВИДЕО. Роналду ассистировал в поединке с Аль-Таи
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» – «Аль-Наср». Голом отличился бразилец Андерсон Талиска.

Это уже пятый ассист для звездного португальца в этом сезоне. Также на счету обладателя пяти Золотых мячей 9 забитых голов в 7 матчах чемпионата.

Автор гола Талиска тоже в великолепной форме – для него этот гол стал 4-м в сезоне.

Если «Аль-Наср» победит в матче с «Аль-Таи», то выйдет на второе место в чемпионате Саудовской Аравии. У «Аль-Иттихада» пока на 1 очко больше, а у «Аль-Хиляля» матч в запасе.

ВИДЕО. Роналду ассистировал в поединке с Аль-Таи

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Источник Twitter
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