Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Сегодня, 29 сентября, проходил матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
«Аль-Таи» на своем поле принимал «Аль-Наср», за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.
На 32-й минуте матча гости вышли вперед благодаря точному удару Андерсона Талиски, которому ассистировала португальская звезда. «Аль-Таи» на 79-й минуте сумел сравнять счет усилиями Верджила Мисиджана.
В концовке матча хозяева нарушили правила в своей штрафной, сыграв рукой, после просмотра системы VAR арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Роналду, оформив для своего клуба уже девятую победу подряд.
Чемпионат Саудовской Аравии. 8-й тур, 29 сентября
Аль-Таи – Аль-Наср – 1:2
Голы: Мисиджан, 79 – Талиска, 32, Роналду, 87 (пенальти).
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