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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таи
29.09.2023 18:00 – FT 1 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
29 сентября 2023, 20:04 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:20
1671
0

Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

29 сентября 2023, 20:04 | Обновлено 29 сентября 2023, 20:20
1671
0
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 29 сентября, проходил матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Таи» на своем поле принимал «Аль-Наср», за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.

На 32-й минуте матча гости вышли вперед благодаря точному удару Андерсона Талиски, которому ассистировала португальская звезда. «Аль-Таи» на 79-й минуте сумел сравнять счет усилиями Верджила Мисиджана.

В концовке матча хозяева нарушили правила в своей штрафной, сыграв рукой, после просмотра системы VAR арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Роналду, оформив для своего клуба уже девятую победу подряд.

Чемпионат Саудовской Аравии. 8-й тур, 29 сентября

Аль-Таи – Аль-Наср – 1:2

Голы: Мисиджан, 79 – Талиска, 32, Роналду, 87 (пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Криштиану Роналду Аль-Таи Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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