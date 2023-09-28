Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвиенко возобновил тренировки с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 сентября 2023, 19:59 |
300
0

Матвиенко возобновил тренировки с Шахтером

Защитник восстановился после травмы

28 сентября 2023, 19:59 |
300
0
Матвиенко возобновил тренировки с Шахтером
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что сегодня, 28 сентября центральный защитник команды Николай Матвиенко возобновил тренировки в общей группе команды Патрика Ван Леувена.

Напомним, Матвиенко получил повреждение ахиллова сухожилия в расположении сборной Украины во время сентябрьского сбора. Он пропустил последние четыре матча «Шахтера»: два в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов и Кубке Украины.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» шесть матчей в УПЛ, в которых отличился тремя забитыми голами.

По теме:
Капитан Оболони вернется в строй во время октябрьской паузы
БОНДАРЕНКО: «Цели Шахтера – выиграть как чемпионат, так и Кубок Украины»
Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги
Николай Матвиенко Шахтер Донецк травма травма ахилла
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Футбол | 28 сентября 2023, 17:15 6
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона

Чемпионство команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика котируется по 81.00

Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 28 сентября 2023, 04:35 1
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад

Украинец ничем особенным не запомнился

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по пляжному теннису
Теннис | 28.09.2023, 18:20
Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по пляжному теннису
Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по пляжному теннису
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Футбол | 28.09.2023, 13:55
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Футбол | 28.09.2023, 19:27
Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
27.09.2023, 07:24 9
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
26.09.2023, 17:27 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
26.09.2023, 21:55 60
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 215
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
27.09.2023, 23:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем