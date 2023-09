Матвиенко возобновил тренировки с Шахтером

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что сегодня, 28 сентября центральный защитник команды Николай Матвиенко возобновил тренировки в общей группе команды Патрика Ван Леувена.

Напомним, Матвиенко получил повреждение ахиллова сухожилия в расположении сборной Украины во время сентябрьского сбора. Он пропустил последние четыре матча «Шахтера»: два в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов и Кубке Украины.

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» шесть матчей в УПЛ, в которых отличился тремя забитыми голами.

😍 News of the day! Mykola Matviienko resumed training in the general group! 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/wbI3gRdya3