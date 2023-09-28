Матвиенко возобновил тренировки с Шахтером
Защитник восстановился после травмы
Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что сегодня, 28 сентября центральный защитник команды Николай Матвиенко возобновил тренировки в общей группе команды Патрика Ван Леувена.
Напомним, Матвиенко получил повреждение ахиллова сухожилия в расположении сборной Украины во время сентябрьского сбора. Он пропустил последние четыре матча «Шахтера»: два в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов и Кубке Украины.
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» шесть матчей в УПЛ, в которых отличился тремя забитыми голами.
😍 News of the day! Mykola Matviienko resumed training in the general group! 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/wbI3gRdya3— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 28, 2023
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