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Суперкубок УЕФА
26 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:57
461
0

Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша

УЕФА отдал матч Варшаве

26 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 18:57
461
0
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА во время очередного Конгресса объявил о том, что Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Польше. Матч будет организован на Национальном стадионе в Варшаве.

Встреча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 14 августа.

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Лондоне, решающий поединок Лиги Европы этого сезона состоится в Дублине, а победитель Лиги конференций определится в Афинах.

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УЕФА Суперкубок УЕФА Варшава исполком УЕФА стадион Народовы Варшава
Источник УЕФА
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