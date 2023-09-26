Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
УЕФА отдал матч Варшаве
УЕФА во время очередного Конгресса объявил о том, что Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Польше. Матч будет организован на Национальном стадионе в Варшаве.
Встреча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 14 августа.
Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Лондоне, решающий поединок Лиги Европы этого сезона состоится в Дублине, а победитель Лиги конференций определится в Афинах.
The 2024 #SuperCup goes to...🥁🥁🥁— UEFA (@UEFA) September 26, 2023
🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱
The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️
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