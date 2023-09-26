Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша

УЕФА во время очередного Конгресса объявил о том, что Суперкубок УЕФА в 2024 году пройдет в Польше. Матч будет организован на Национальном стадионе в Варшаве.

Встреча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 14 августа.

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в Лондоне, решающий поединок Лиги Европы этого сезона состоится в Дублине, а победитель Лиги конференций определится в Афинах.