Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль продлил контракт со своим защитником
Англия
25 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:38
334
0

Ливерпуль продлил контракт со своим защитником

Костас Цимикас продлил контракт до 2027 года

25 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:38
334
0
Ливерпуль продлил контракт со своим защитником
ФК Ливерупль. Костас Цимикас

Английский «Ливерпуль» подписал новый контракт со своим 27-летним латералем Костасом Цимикасом.

«Красные» объявили о подписании нового соглашения с греческим футболистом до 2027 года.

Костас Цимикас выступает за «Ливерпуль» с 2020 года, перейдя из греческого «Олимпиакоса». За период, проведенный в Англии, он отыграл в 63 матчах, в которых сумел отдать 13 результативных передач.

После шести сыгранных туров «Ливерпуль» имеет в своем активе 16 зачетных пунктов и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует «Манчестер Сити» с 18 очками.

По теме:
Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси
Русин выиграл матч за Сандерленд U-21. Сделал ассист и заработал пенальти
Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за Сандерленд U-21
Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
Война | 25 сентября 2023, 08:34 34
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»

Бывший футболист рассказал, что практически перестал общаться с родителями

ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Футбол | 24 сентября 2023, 21:47 9
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику

Украинский страж ворот спас свою команду

Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Футбол | 25.09.2023, 20:23
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
Футбол | 25.09.2023, 14:40
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Футбол | 25.09.2023, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 7
Другие виды
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 8
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
23.09.2023, 20:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем