Ливерпуль продлил контракт со своим защитником

Английский «Ливерпуль» подписал новый контракт со своим 27-летним латералем Костасом Цимикасом.

«Красные» объявили о подписании нового соглашения с греческим футболистом до 2027 года.



Костас Цимикас выступает за «Ливерпуль» с 2020 года, перейдя из греческого «Олимпиакоса». За период, проведенный в Англии, он отыграл в 63 матчах, в которых сумел отдать 13 результативных передач.

После шести сыгранных туров «Ливерпуль» имеет в своем активе 16 зачетных пунктов и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует «Манчестер Сити» с 18 очками.

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌