ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал самого перспективного центрбека в Европе

Хорватский центральный защитник Лука Вушкович официально перешел из «Хайдука» в лондонский «Тоттенхэм», сообщает официальный сайт клуба.

Защитник присоединится к команде в 2025 году, ведь сейчас ему всего 16 лет. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Его контракт со «шпорами» будет действовать до 2030 года.

Лука Вушкович сыграл уже 11 матчей за взрослую хорватскую команду «Хайдука». В матче против «Осиека», куда недавно перешел украинец Денис Гармаш, защитник даже сумел отличиться голом, что позволило ему занять первое место в списке самых молодых авторов гола в истории «Хайдука».

We are delighted to announce that we have reached agreement for Luka Vuskovic to join the Club in 2025 from Hajduk Split 🤍