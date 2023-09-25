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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал самого перспективного центрбека в Европе
Англия
25 сентября 2023, 16:13 |
1138
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал самого перспективного центрбека в Европе

Лука Вушкович подписал контракт со «шпорами»

25 сентября 2023, 16:13 |
1138
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал самого перспективного центрбека в Европе
ФК Тоттенхэм. Лука Вушкович

Хорватский центральный защитник Лука Вушкович официально перешел из «Хайдука» в лондонский «Тоттенхэм», сообщает официальный сайт клуба.

Защитник присоединится к команде в 2025 году, ведь сейчас ему всего 16 лет. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Его контракт со «шпорами» будет действовать до 2030 года.

Лука Вушкович сыграл уже 11 матчей за взрослую хорватскую команду «Хайдука». В матче против «Осиека», куда недавно перешел украинец Денис Гармаш, защитник даже сумел отличиться голом, что позволило ему занять первое место в списке самых молодых авторов гола в истории «Хайдука».

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Источник ФК Тоттенхэм
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