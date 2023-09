Аль-Хиляль с Неймаром спас игру Лиги чемпионов Азии на 90+10 минуте

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» спас игру Лиги чемпионов Азии на 90+10 минуте.

В матче 1-го тура команда бразильца Неймара сыграла вничью против клуба «Навбахор» из Узбекистана (1:1), пропустив на 52-й минуте.

Неймар провел на поле весь матч, а спас хозяев поля гол Аль-Болеахи в компенсированное время.

Другая саудовская команда Аль-Иттихад разгромила АГМК из Узбекистана (3:0). Дубль оформил Ромариньо, еще один гол забил Харун Камара.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 18 сентября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Навбахор Наманган (Узбекистан) – 1:1

Голы: Аль-Болеахи, 90+10 – Табатадзе, 52

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – АГМК (Узбекистан) – 3:0

Голы: Харун Камара, 11, Ромариньо, 15, 42 (пен).

Другие матчи дня:

ВИДЕО. Как Аль-Хиляль спас ничью на 90+10 минуте

Al hilal equalizer in the Asian championship



Neymars team, known as the Real Madrid of Asia make a comeback!#الهلال_نافباخور #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/KwzmXO7qIV