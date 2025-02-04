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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:23
21
0

Источник: представители Вереса контактировали с центрбеком Динамо U-19

Возможности Назара Балабы хорошо известны коучу Олегу Шандруку

04 февраля 2025, 00:06 | Обновлено 04 февраля 2025, 03:23
21
0
Источник: представители Вереса контактировали с центрбеком Динамо U-19
ФК Динамо. Назар Балаба

Ровенский «Верес» проявил интерес к 19-летнему центрбеку «Динамо» U-19 Назару Балабе, информирует телеграмм-канал «Бей-Беги».

Главному тренеру ровенчан Олегу Шандруку хорошо знакомы способности молодого защитника, поскольку они неоднократно пересекались в матчах юношеской УПЛ.

Пока нет конкретной информации о результатах переговоров.

В текущем сезоне Балаба сыграл за Динамо U-19 10 матчей в первой части сезона юношеского первенства Украины.

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Назар Балаба трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Динамо Киев Динамо Киев U-19 Олег Шандрук
Николай Степанов Источник: Бей-беги
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