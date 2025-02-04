Источник: представители Вереса контактировали с центрбеком Динамо U-19

Ровенский «Верес» проявил интерес к 19-летнему центрбеку «Динамо» U-19 Назару Балабе, информирует телеграмм-канал «Бей-Беги».

Главному тренеру ровенчан Олегу Шандруку хорошо знакомы способности молодого защитника, поскольку они неоднократно пересекались в матчах юношеской УПЛ.

Пока нет конкретной информации о результатах переговоров.

В текущем сезоне Балаба сыграл за Динамо U-19 10 матчей в первой части сезона юношеского первенства Украины.