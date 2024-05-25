БАЛАБА: «Динамо доказало, что это самая сильная команда в Украине»

Защитник Динамо U-19 Назар Балаба прокомментировал поединок против львовского Руха, в котором киевляне победили со счетом 5:1 и стали чемпионами Украины среди юношеских команд:

– Скажу честно, мы очень рады. Праздновали так, как, пожалуй, ни одна команда не праздновала – очень долго и очень весело. «Рух» и «Шахтер» становились чемпионами раньше, но в этом году мы были сильнее всех. Считаю, наша команда была сильнее исполнителей, мы были единым целым, коллективом, и благодаря этому взяли чемпионство. Очень рады, что так вышло.

– Вы забили «Шахтеру» мяч, ставший определяющим, теперь победили «Рух», но в течение сезона были и поражения. С чем связаны перепады результатов?

– У нас молодая команда, есть ребята, моложе меня. Средний футболист отличается от хорошего как раз нестабильностью. Мы старались побеждать в каждой игре, просто где-то не получалось, где-то мы не были командой, которой хотели быть. Но тренер нас настраивал на каждую игру. А перед такими поединками, как с Шахтером, даже не нужно слов – все и так все понимают, что это принципиальный соперник. «Рух» тоже принципиальный – в прошлом году они стали чемпионами, у нас были претензии к судейству, но все молчали. В этом сезоне мы доказали, что это самая сильная команда в Украине.

– При каком счете поняли, что «Динамо» не потеряет победу?

– Когда Герич забил последний мяч (улыбается). На самом деле я ждал до последней минуты, ведь в футболе бывает все: через две минуты можно забить три мяча. Это тяжело, но возможно. Поэтому ждал финального свистка, и только после него стал радоваться. По игре мы забили первый мяч и в течение 15–20 минут переигрывали соперника. Они сравняли счёт с первой своей атаки, а у нас было много моментов, мы полностью доминировали на поле. Когда пропустили, немного подсели, это событие нас встряхнуло. Но когда была тревога, немного поговорили, тренерский штаб указал нам на ошибки, на то, что мы не так сделали, точнее, дал советы, что и как лучше сделать, чтобы нам было легче.

После тревоги мы вышли на поле, забили еще один мяч, потом еще и, можно сказать, «закрыли игру». В конце матча Маткевич уже сам бегал с мячом, был небольшой бардак, но хорошо, что все успешно закончилось. Если бы «Рух» нам забил, когда Маткевич потерял мяч, все было бы не так весело. Надо играть с первой до последней минуты.

– Судя по тому, как вы праздновали, силы после игры еще остались?

– Сил нет, но когда радуешься, появляется адреналин. После финального свистка мы не так сильно радовались на поле, а просто попадали на газон. Было очень жарко, давно мы не играли при такой жаре. А уже в раздевалке к нам зашел президент, поблагодарил вместе с тренерским штабом, включилась музыка, и мы начали праздновать.

– Что именно говорил президент клуба и тренеры?

– Это были приятные разговоры. Когда победили, можно долго разговаривать, а вот после поражений хочется молчать (улыбается). Сегодня был день рождения у Озимая, мы все его поздравили – и президент, и тренерский штаб, и команда. Герич вышел после серьезной травмы и почти полугодовой паузы и забил мяч чуть ли не в первой же атаке. Его мы тоже приветствовали. Это доказывает, что у нас есть коллектив. Это был пятый мяч, но мы бежали и искренне радовались за партнера.