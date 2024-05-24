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Молодежные турниры
24 мая 2024, 15:45 | Обновлено 24 мая 2024, 16:00
2090
6

Развязка в последнем туре. Определен победитель чемпионата Украины U-19

Киевское Динамо получит золотые медали, в топ-3 также Шахтер и Днепр-1

24 мая 2024, 15:45 | Обновлено 24 мая 2024, 16:00
2090
6
Развязка в последнем туре. Определен победитель чемпионата Украины U-19
ФК Динамо Киев

24 мая завершился юношеский чемпионат Украины U-19. Развязка в борьбе за золото произошла в последнем туре.

В 30-м туре Динамо на выезде разгромило Рух (5:1), по два гола забили Виталий Лобко и Кирилл Осипенко.

Шахтер нанес поражение Полесью (3:1), дубль оформил легионер из Сенегала Ибрагим Дабо.

Таким образом, киевское Динамо получит золотые медали (73 очка), в топ-3 также вошли Шахтер (71) и Днепр-1 (53).

Чемпионат Украины U-19

30-й тур, 24 мая

Рух – Динамо Киев – 1:5

Голы: Коваль, 11 – Лобко, 9, 40, Осипенко, 58, 75, Герич, 90.

Полесье – Шахтер – 1:3

Голы: Микитюк, 50 (пен) – Сметана, 66, Ибрагим Дабо, 68, 86

Другие матчи игрового дня:

  • Кривбасс – Минай – 5:0
  • ЛНЗ Черкассы – Ворскла – 0:4
  • Оболонь – Александрия – 0:1
  • Заря – Колос – 2:3
  • Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:1
  • 16:25. Металлист 1925 – Верес Ровно

Итоговая турнирная таблица

Видеозапись матча: Рух – Динамо Киев – 1:5

Видеозапись матча: Полесье – Шахтер – 1:3

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 6
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sahka1981
Молодці! Хоча б  тут перші. Більше всіх забили (93 м'яча!), менше всіх пропустили, двічі обіграли головного конкурента. В цьому матчі все без питань, третій м'яч в дев'ятку просто цукерочка, і це ще без Понамаренка. Як не як, а юнацька ЛЧ буде. Молодь ШД також там гратиме, але як причепом за основою. А для ДК тільки перше иісце потрібно було. 
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+3
FunnyCat_____
Лучшая школа Украины уверенно обыграв вторую лучшую школу заслуженно стала Чемпионом!
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+3
serhiy
Молодці !
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+2
Gargantua
это не честно, Суркис опять подносил руки к голове и имитировал то ли большие уши, то ли эмблему Шахтера.
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0
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OtsoCity
Навіть у U19 є трофеї, а основа лайна суркисів(динамо), як завжди без трофеїв, та по вуха в лайні.
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-5
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