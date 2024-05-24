Развязка в последнем туре. Определен победитель чемпионата Украины U-19
Киевское Динамо получит золотые медали, в топ-3 также Шахтер и Днепр-1
24 мая завершился юношеский чемпионат Украины U-19. Развязка в борьбе за золото произошла в последнем туре.
В 30-м туре Динамо на выезде разгромило Рух (5:1), по два гола забили Виталий Лобко и Кирилл Осипенко.
Шахтер нанес поражение Полесью (3:1), дубль оформил легионер из Сенегала Ибрагим Дабо.
Таким образом, киевское Динамо получит золотые медали (73 очка), в топ-3 также вошли Шахтер (71) и Днепр-1 (53).
Чемпионат Украины U-19
30-й тур, 24 мая
Рух – Динамо Киев – 1:5
Голы: Коваль, 11 – Лобко, 9, 40, Осипенко, 58, 75, Герич, 90.
Полесье – Шахтер – 1:3
Голы: Микитюк, 50 (пен) – Сметана, 66, Ибрагим Дабо, 68, 86
Другие матчи игрового дня:
- Кривбасс – Минай – 5:0
- ЛНЗ Черкассы – Ворскла – 0:4
- Оболонь – Александрия – 0:1
- Заря – Колос – 2:3
- Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:1
- 16:25. Металлист 1925 – Верес Ровно
Итоговая турнирная таблица
Видеозапись матча: Рух – Динамо Киев – 1:5
Видеозапись матча: Полесье – Шахтер – 1:3
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