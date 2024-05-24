Развязка в последнем туре. Определен победитель чемпионата Украины U-19

24 мая завершился юношеский чемпионат Украины U-19. Развязка в борьбе за золото произошла в последнем туре.

В 30-м туре Динамо на выезде разгромило Рух (5:1), по два гола забили Виталий Лобко и Кирилл Осипенко.

Шахтер нанес поражение Полесью (3:1), дубль оформил легионер из Сенегала Ибрагим Дабо.

Таким образом, киевское Динамо получит золотые медали (73 очка), в топ-3 также вошли Шахтер (71) и Днепр-1 (53).

Чемпионат Украины U-19

30-й тур, 24 мая

Рух – Динамо Киев – 1:5

Голы: Коваль, 11 – Лобко, 9, 40, Осипенко, 58, 75, Герич, 90.

Полесье – Шахтер – 1:3

Голы: Микитюк, 50 (пен) – Сметана, 66, Ибрагим Дабо, 68, 86

Другие матчи игрового дня:

Кривбасс – Минай – 5:0

ЛНЗ Черкассы – Ворскла – 0:4

Оболонь – Александрия – 0:1

Заря – Колос – 2:3

Черноморец Одесса – Днепр-1 – 0:1

16:25. Металлист 1925 – Верес Ровно

Итоговая турнирная таблица

Видеозапись матча: Рух – Динамо Киев – 1:5

Видеозапись матча: Полесье – Шахтер – 1:3