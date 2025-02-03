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  4. Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 19:31 |
1927
4

Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока

Элиас близок к переезду в Украину

03 февраля 2025, 19:31 |
1927
4
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Globo. Кауа Элиас

По информации Globo Esporte, бразильский Флуминенсе только в середине минувшей недели получил предложение от Шахтера по форварду Кауа Элиасу.

Украинский клуб заплатит за 18-детнего футболиста 17 миллионов евро и еще два миллиона в виде бонусов.

Сообщается, что Шахтер достаточно давно вел игрока. Несмотря на возраст Элиаса, представители чемпиона Украины следили за выступлением футболиста больше двух лет.

Скауты клуба отметили Кауа на одном из юношеских турниров в Бразилии.

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Иван Зинченко Источник: Globo Esporte
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Комментарии 4
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Burevestnik
вот переход уж близко-близко...
не подведи болел парнишка!
бразильца ждут уже 2 года!
да будет лётная погода.
и будет вновь шд блистать,
на украинцев им на......
Ответить
+1
Gargantua81
купят за 20 млн, обкатают в УПЛ и продадут за 50 млн?
Ответить
0
Saar
Чергове бревно.
Ответить
0
Отаман
Дуже добре 
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-2
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