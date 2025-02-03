Украина. Премьер лига03 февраля 2025, 19:31 |
1927
4
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Элиас близок к переезду в Украину
03 февраля 2025, 19:31 |
1927
4
По информации Globo Esporte, бразильский Флуминенсе только в середине минувшей недели получил предложение от Шахтера по форварду Кауа Элиасу.
Украинский клуб заплатит за 18-детнего футболиста 17 миллионов евро и еще два миллиона в виде бонусов.
Сообщается, что Шахтер достаточно давно вел игрока. Несмотря на возраст Элиаса, представители чемпиона Украины следили за выступлением футболиста больше двух лет.
Скауты клуба отметили Кауа на одном из юношеских турниров в Бразилии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2025, 19:59 0
Украинскому голкиперу больше всего платил турецкий «Бешикташ»
Бокс | 03 февраля 2025, 07:50 3
Мартин Баколе уверен, что сможет одолеть украинца
Футбол | 02.02.2025, 23:18
Футбол | 03.02.2025, 08:20
Футбол | 03.02.2025, 13:01
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.02.2025, 19:33 55
02.02.2025, 10:58 1
01.02.2025, 23:54 5
02.02.2025, 08:33 17
Бокс
01.02.2025, 23:16
01.02.2025, 20:52 8
02.02.2025, 10:36 6
не подведи болел парнишка!
бразильца ждут уже 2 года!
да будет лётная погода.
и будет вновь шд блистать,
на украинцев им на......