Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока

По информации Globo Esporte, бразильский Флуминенсе только в середине минувшей недели получил предложение от Шахтера по форварду Кауа Элиасу.

Украинский клуб заплатит за 18-детнего футболиста 17 миллионов евро и еще два миллиона в виде бонусов.

Сообщается, что Шахтер достаточно давно вел игрока. Несмотря на возраст Элиаса, представители чемпиона Украины следили за выступлением футболиста больше двух лет.

Скауты клуба отметили Кауа на одном из юношеских турниров в Бразилии.