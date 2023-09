Карло АНЧЕЛОТТИ: «Модрич будет играть чаще»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с хорватским полузащитником Лукой Модричем:

В этом сезоне 38-летний Лука Модрич сыграл в 4 матчах Ла Лиги, но только одну игру начинал в стартовом составе. В общей сложности на его счету 133 игровых минуты в этом сезоне.

Ancelotti on Luka Modrić situation: “We were all in agreement for his renewal”. ⚪️🇭🇷 #RealMadrid



“It's true that he has not played a lot, his status has changed a bit but now he will play more — and he has always been important”. pic.twitter.com/SopialX0dN