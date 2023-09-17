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  4. Осака. 19-летняя Крюгер взяла первый титул в карьере
WTA
17 сентября 2023, 10:55 |
143
1

Осака. 19-летняя Крюгер взяла первый титул в карьере

Американка обыграла Чжу Линь

17 сентября 2023, 10:55 |
143
1
Осака. 19-летняя Крюгер взяла первый титул в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Сегодня ночью состоялся финал хардового турнира WTA в японской Осаке. 19-летняя американка Эшлин Крюгер в двух сетах обыграла китаянку Чжу Линь.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Крюгер завоевала свой первый в карьере титул WTA в одиночном разряде. Это позволит ей впервые пробиться в топ-100 мирового рейтинга, сейчас она занимает 123-ю позицию.

WTA Осака. Финал

Эшлин Крюгер (США) – Чжу Линь (Китай) – 6:3, 7:6 (6)

Также сегодня ночью Барбора Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего и в одиночном, и в парном разрядах.

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Эшлин Крюгер Чжу Линь WTA Осака
Источник Sport.ua
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Arctic
Молоде талановите дарування Америки 🇺🇲 чудова агресивна потужна гра 
19 років і вже титул 🏆
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