Осака. 19-летняя Крюгер взяла первый титул в карьере
Американка обыграла Чжу Линь
Сегодня ночью состоялся финал хардового турнира WTA в японской Осаке. 19-летняя американка Эшлин Крюгер в двух сетах обыграла китаянку Чжу Линь.
Матч продолжался 1 час и 38 минут. Крюгер завоевала свой первый в карьере титул WTA в одиночном разряде. Это позволит ей впервые пробиться в топ-100 мирового рейтинга, сейчас она занимает 123-ю позицию.
WTA Осака. Финал
Эшлин Крюгер (США) – Чжу Линь (Китай) – 6:3, 7:6 (6)
Также сегодня ночью Барбора Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего и в одиночном, и в парном разрядах.
Capping off an outstanding week in Osaka 🏆— wta (@WTA) September 17, 2023
Ashlyn Krueger wins her first Hologic WTA Tour title, fending off top seed [1] Zhu, 6-3, 7-6(6)!#KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/kg6Zl1CoXV
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