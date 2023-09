Осака. 19-летняя Крюгер взяла первый титул в карьере

Сегодня ночью состоялся финал хардового турнира WTA в японской Осаке. 19-летняя американка Эшлин Крюгер в двух сетах обыграла китаянку Чжу Линь.

Матч продолжался 1 час и 38 минут. Крюгер завоевала свой первый в карьере титул WTA в одиночном разряде. Это позволит ей впервые пробиться в топ-100 мирового рейтинга, сейчас она занимает 123-ю позицию.

WTA Осака. Финал

Эшлин Крюгер (США) – Чжу Линь (Китай) – 6:3, 7:6 (6)

Также сегодня ночью Барбора Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего и в одиночном, и в парном разрядах.

Capping off an outstanding week in Osaka 🏆



Ashlyn Krueger wins her first Hologic WTA Tour title, fending off top seed [1] Zhu, 6-3, 7-6(6)!#KinoshitaJOTennis pic.twitter.com/kg6Zl1CoXV