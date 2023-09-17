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  4. Сан-Диего. Крейчикова взяла титулы и в одиночном, и в парном разрядах
WTA
17 сентября 2023, 10:42 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:45
179
1

Сан-Диего. Крейчикова взяла титулы и в одиночном, и в парном разрядах

Двойной триумф чешской теннисистки

17 сентября 2023, 10:42 | Обновлено 17 сентября 2023, 10:45
179
1
Сан-Диего. Крейчикова взяла титулы и в одиночном, и в парном разрядах
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Сегодня ночью чешская теннисистка Барбора Крейчикова в финале хардового турнира WTA в американском Сан-Диего в трех сетах обыграла хозяйку кортов, Софию Кенин. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

Для чешки это второй титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне и седьмой в карьере. Эта победа позволит Крейчиковой вернуться в топ-10 рейтинга WTA.

WTA Сан-Диего. Одиночный разряд, финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – София Кенин (США) – 6:4, 2:6, 6:4

А несколькими часами позже Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего и в парном разряде. В финале она вместе с соотечественницей Катериной Синяковой обыграла дуэт Даниэль Коллинс/Коко Вандевей – 6:1, 6:4. Для Барборы это 18-й титул в паре за карьеру.

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WTA Сан-Диего Барбора Крейчикова София Кенин Катерина Синякова
Источник Sport.ua
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Arctic
Чудові матчі провела Барбора, було складно проти Соні і в парі американки могли вернутися до гри 
🏆🇨🇿👍
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