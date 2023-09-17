Сан-Диего. Крейчикова взяла титулы и в одиночном, и в парном разрядах

Сегодня ночью чешская теннисистка Барбора Крейчикова в финале хардового турнира WTA в американском Сан-Диего в трех сетах обыграла хозяйку кортов, Софию Кенин. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

Для чешки это второй титул в одиночном разряде в нынешнем сезоне и седьмой в карьере. Эта победа позволит Крейчиковой вернуться в топ-10 рейтинга WTA.

WTA Сан-Диего. Одиночный разряд, финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – София Кенин (США) – 6:4, 2:6, 6:4

А несколькими часами позже Крейчикова выиграла турнир в Сан-Диего и в парном разряде. В финале она вместе с соотечественницей Катериной Синяковой обыграла дуэт Даниэль Коллинс/Коко Вандевей – 6:1, 6:4. Для Барборы это 18-й титул в паре за карьеру.