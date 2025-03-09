Элина СВИТОЛИНА: «Как для первого матча, это была сильная соперница»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей победе в первой игре на Индиан-Уэллс и о предстоящей игре на турнире.

– Ваш первый матч получился волнующим. Понадобилось девять матчболов, чтобы завершить матч. При этом немного не повезло, чтобы выиграть в двух сетах. Как оцениваете свой старт в Индиан-Уэллс?

– Да, немного понадобилось мне матчболов, чтобы закрыть матч (смеется). В конце второго сета счет был очень близким и было несколько возможностей все решить там, но она неплохо подала в том моменте, что-то у меня не получилось. В общем, я старалась держаться стойко психологически, не обращать внимания на все эти отыгранные матчболы и двигаться вперед. Рада, что отыграла стабильно в решающем сете.

В принципе, как для первого матча, это была сильная соперница. Крюгер молодая, но уже показала себя с хорошей стороны. Так что рада, что отыграла достаточно ровный матч против крепкой соперницы.

– В последние дни ходит много разговоров о смене покрытия в Индиан-Уэллс. Кто-то заметил, что оно стало быстрее, кому-то наоборот медленнее, а кто-то вообще не заметил изменений. К какой категории игроков относитесь вы? Насколько новое покрытие для вас лучше или хуже?

– Да покрытие немного изменилось. Как по мне, то оно стало немного медленнее. Нужно еще принимать во внимание тот факт, что если играешь вечером, то здесь в Индиан-Уэллс все еще больше замедляется. Мне сейчас покрытие нравится и мячи немного другие. В Индиан-Уэллс, из-за пустыни, всегда было ощущение, что после ударов мячи сильнее вылетают, то сейчас это ощущение стало намного меньше.

– В третьем круге вам предстоит сыграть против Даниэль Коллинс. Учитывая историю ваших личных встреч, можно ли назвать ее неудобной для вас соперницей. Есть ли какой-то особый план подготовки для таких соперниц или это будет обычная рутина?

– Да, с Даниэль я уже играла и, к сожалению, оба раза проиграла. В принципе я знаю ее стиль игры и нужно будет на тренировках отработать все моменты, чтобы подготовиться к ее теннису. Она играет экстра-агрессивно (смеется). Так что хорошо, что у меня еще есть время для подготовки, буду стараться сделать все, чтобы успевать на корте и навязать свой стиль.

– Во время поединка с Эшлин Крюгер, показалось, что вас довольно неплохо поддерживала публика на трибунах. В свете последних политических событий, которые происходят между нашими странами, чувствуешь ли ты какое-то изменение в отношении со стороны болельщиков или просто людей, которые окружают турнир, по сравнению с прошлыми годами?

– Действительно, на корте была просто невероятная поддержка со стороны болельщиков. И когда я выходила на игру, и до матча люди подходили, выражали слова поддержки. Многие писали в соцсетях. Я очень удивлена на самом деле. И это очень здорово, что люди нас поддерживают, что они на стороне украинцев. На данный момент для нас это очень важно и я очень рада, что мы имеем поддержку с разных сторон.

Матч Элины Свитолиной и Даниэль Коллинс пройдет в Индиан-Уэллс сегодня 9 марта.