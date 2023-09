Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд

МЮ в матче очередного тура чемпионата Англии не сумел справиться с «Брайтоном». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 3:1, нанеся сопернику второе кряду поражение на их домашнем стадионе.

После встречи «чайки» еще и успели поглумиться над грандом, который переживает не лучшие времена.

«Вторая подряд победа на этой арене в Премьер-лиге. Нам просто нравится играть на «Олд Траффорд», – написал твиттер «Брайтона».

Отметим, что в четырех последних матчах между этими клубами в АПЛ «Брайтон» добыл четыре победы.

Чемпионат Англии. 5-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» – 1:3

Голы: Межбри, 73 – Уэллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71

Back to back @PremierLeague wins here. We just love playing at Old Trafford. 🥰👏