Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
«Чайки» в четвертый раз подряд обыграли «красных дьяволов» в АПЛ, второй раз – на их поле
МЮ в матче очередного тура чемпионата Англии не сумел справиться с «Брайтоном». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 3:1, нанеся сопернику второе кряду поражение на их домашнем стадионе.
После встречи «чайки» еще и успели поглумиться над грандом, который переживает не лучшие времена.
«Вторая подряд победа на этой арене в Премьер-лиге. Нам просто нравится играть на «Олд Траффорд», – написал твиттер «Брайтона».
Отметим, что в четырех последних матчах между этими клубами в АПЛ «Брайтон» добыл четыре победы.
Чемпионат Англии. 5-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» – 1:3
Голы: Межбри, 73 – Уэллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71
Back to back @PremierLeague wins here. We just love playing at Old Trafford. 🥰👏— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 16, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» дома уступил «Антверпену»
По завершению сезона 2023/24 Андрей покинет королевский клуб