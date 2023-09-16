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  4. Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Англия
16 сентября 2023, 22:43 |
608
0

Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд

«Чайки» в четвертый раз подряд обыграли «красных дьяволов» в АПЛ, второй раз – на их поле

16 сентября 2023, 22:43 |
608
0
Брайтон в соцсетах потроллил МЮ после очередной победы на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

МЮ в матче очередного тура чемпионата Англии не сумел справиться с «Брайтоном». Команда Роберто Де Дзерби выиграла 3:1, нанеся сопернику второе кряду поражение на их домашнем стадионе.

После встречи «чайки» еще и успели поглумиться над грандом, который переживает не лучшие времена.

«Вторая подряд победа на этой арене в Премьер-лиге. Нам просто нравится играть на «Олд Траффорд», – написал твиттер «Брайтона».

Отметим, что в четырех последних матчах между этими клубами в АПЛ «Брайтон» добыл четыре победы.

Чемпионат Англии. 5-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» – 1:3
Голы: Межбри, 73 – Уэллбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71

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Источник Sport.ua
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