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Саудовская Аравия
16 сентября 2023, 22:22 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:36
1332
1

ВИДЕО. Штрафной Роналду. Вместо девятки КриРо попал в голову оператора

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Раед» со счетом 3:1

16 сентября 2023, 22:22 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:36
1332
1
ВИДЕО. Штрафной Роналду. Вместо девятки КриРо попал в голову оператора
Twitter. Аль-Наср

16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».

Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.

На 64-й минуте поединка КриРо пробил со штрафного. Португалец целил в правую девятку, однако мяч прошел в нескольких сантиметрах со штангой и после попал в голову оператора.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 12 очков после 6 туров. У лидера «Аль-Хиляля» 16 пунктов.

ВИДЕО. Штрафной Роналду. Вместо девятки КриРо попал в голову оператора

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Чим незадоволений оператор? Сам ж вибирав позицію)
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