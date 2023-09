16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».

Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.

На 64-й минуте поединка КриРо пробил со штрафного. Португалец целил в правую девятку, однако мяч прошел в нескольких сантиметрах со штангой и после попал в голову оператора.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 12 очков после 6 туров. У лидера «Аль-Хиляля» 16 пунктов.

ВИДЕО. Штрафной Роналду. Вместо девятки КриРо попал в голову оператора

The cameraman got hit by a Ronaldo free kick 😵🤕 @YNWAVVD pic.twitter.com/uThEZYYZLG