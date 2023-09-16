ВИДЕО. Мячи Роналду и Мане. Аль-Наср обыграл Аль-Раед Йовичевича
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба»
16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».
Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. КриРо мог сделать дубль, однако на 90+6-й минуте его мяч не засчитали из-за офсайда.
Отметим, что «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.
Сейчас «Аль-Наср» занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 12 очков после 6 туров. У лидера «Аль-Хиляля» 16 пунктов.
Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур. 16 сентября
Аль-Раед – Аль-Наср – 1:3
Голы: Фоузаир, 89 – Мане, 45+1, Талиска, 49, Роналду, 78
Другие результаты дня:
- Абха – Аль-Иттифак – 1:3
- Аль-Хазем – Аль-Таи – 1:1
- Аль-Ахли – Аль-Таавун (начало в 21:00 по Киеву)
ГОЛ! 0:3 Роналду, 78 мин.
CRISTIANO RONALDO WHAT A FINISH! pic.twitter.com/Y7X3Y6gncM— TC (@totalcristiano) September 16, 2023
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
Final whistle! 🙌💛 pic.twitter.com/089WJIm3Vx— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 16, 2023
События матча
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