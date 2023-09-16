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  4. ВИДЕО. Мячи Роналду и Мане. Аль-Наср обыграл Аль-Раед Йовичевича
Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
16.09.2023 15:00 – FT 1 : 3
Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия
16 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:05
1135
0

ВИДЕО. Мячи Роналду и Мане. Аль-Наср обыграл Аль-Раед Йовичевича

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба»

16 сентября 2023, 20:27 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:05
1135
0
ВИДЕО. Мячи Роналду и Мане. Аль-Наср обыграл Аль-Раед Йовичевича
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между командами «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «всемирного клуба».

Голами за гостей отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. КриРо мог сделать дубль, однако на 90+6-й минуте его мяч не засчитали из-за офсайда.

Отметим, что «Аль-Раед» тренирует экс-коуч «Шахтера» Игор Йовичевич.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 12 очков после 6 туров. У лидера «Аль-Хиляля» 16 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур. 16 сентября

Аль-Раед – Аль-Наср – 1:3

Голы: Фоузаир, 89 – Мане, 45+1, Талиска, 49, Роналду, 78

Другие результаты дня:

  • Абха – Аль-Иттифак – 1:3
  • Аль-Хазем – Аль-Таи – 1:1
  • Аль-Ахли – Аль-Таавун (начало в 21:00 по Киеву)

ГОЛ! 0:3 Роналду, 78 мин.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Карл Токо-Экамби (Абха).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Хамед Аль-Гамди (Аль-Иттифак).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Аль-Иттифак).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак).
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Аль-Раед Аль-Наср Эр-Рияд Абха Аль-Иттифак Аль-Хазем Аль-Таи Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун видео голов и обзор Криштиану Роналду Андерсон Талиска Садио Мане чемпионат Саудовской Аравии по футболу Игор Йовичевич
Источник Sport.ua
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