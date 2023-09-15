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  4. У клуба Виталия Миколенко новые владельцы. Эвертон продан
Англия
15 сентября 2023, 12:46 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:47
1020
2

У клуба Виталия Миколенко новые владельцы. Эвертон продан

Клуб приобрела компания 777 Partners, уже владеющая тремя европейскими командами

15 сентября 2023, 12:46 | Обновлено 15 сентября 2023, 12:47
1020
2
У клуба Виталия Миколенко новые владельцы. Эвертон продан
Getty Images/Global Images Ukraine

Американская компания 777 Partners приобрела 94.1% акций английского «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее основная доля акций «Эвертона» принадлежала бизнесмену Фархаду Мошири (с 2016 года являлся акционером клуба, а с 2018 года – главным акционером).

777 Partners не новички в футболе, они уже владеют тремя европейскими командами: немецкой «Гертой», итальянским «Дженоа» и бельгийским «Стандардом».

Сейчас «Эвертон» идет на 18-м месте АПЛ, набрав 1 очко за 4 тура. Ранее появлялись новости о том, что клуб хочет продать Виталия Миколенко.

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Виталий Миколенко Эвертон Дженоа Стандард Герта Фархад Мошири
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 2
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PETP0
Судячи з рівня Герти, Дженоа і Стандарта, ніякого особливого покращення у Евертона не очікується. 
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+1
Vitaliy Konokrad
якийсь концерн чистилища між першими і другими лігами країн
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+1
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