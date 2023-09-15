У клуба Виталия Миколенко новые владельцы. Эвертон продан

Американская компания 777 Partners приобрела 94.1% акций английского «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее основная доля акций «Эвертона» принадлежала бизнесмену Фархаду Мошири (с 2016 года являлся акционером клуба, а с 2018 года – главным акционером).

777 Partners не новички в футболе, они уже владеют тремя европейскими командами: немецкой «Гертой», итальянским «Дженоа» и бельгийским «Стандардом».

Сейчас «Эвертон» идет на 18-м месте АПЛ, набрав 1 очко за 4 тура. Ранее появлялись новости о том, что клуб хочет продать Виталия Миколенко.