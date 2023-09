У клуба Виталия Миколенко новые владельцы. Эвертон продан

Американская компания 777 Partners приобрела 94.1% акций английского «Эвертона», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее основная доля акций «Эвертона» принадлежала бизнесмену Фархаду Мошири (с 2016 года являлся акционером клуба, а с 2018 года – главным акционером).

777 Partners не новички в футболе, они уже владеют тремя европейскими командами: немецкой «Гертой», итальянским «Дженоа» и бельгийским «Стандардом».

Сейчас «Эвертон» идет на 18-м месте АПЛ, набрав 1 очко за 4 тура. Ранее появлялись новости о том, что клуб хочет продать Виталия Миколенко.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.