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Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
02.03.2025 20:15 – FT 0 : 0
Вестерло
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Бельгия
03 марта 2025, 12:28 | Обновлено 03 марта 2025, 12:33
56
0

Сидорчук на поле не вышел, Вестерло и Левен сильнейшего не определили

2 марта состоялись три матча 28-го тура чемпионата Бельгии

03 марта 2025, 12:28 | Обновлено 03 марта 2025, 12:33
56
0
Сидорчук на поле не вышел, Вестерло и Левен сильнейшего не определили
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Вестерло

2 марта состоялись три матча 28-го тура чемпионата Бельгии. «Левен» и «Вестерло» не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 0:0.

Полузащитник гостей Сергей Сидорчук третий матч подряд провел на скамейке запасных. В текущем сезоне украинский футболист сыграл десять матчей во всех турнирах, отметился одной результативной передачей.

«Андерлехт» одержал гостевую победу в противостоянии с ФК Стандард» – 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. В другом поединке «Беерсхот» минимально одолел «Мехелен» со счетом 1:0. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве, а гости не реализовали пенальти.

Чемпионат Бельгии, 28-й тур. 2 марта

Левен – Вестерло – 0:0

Стандард – Андерлехт – 0:2

Голы: Т. Азар, 63, Ангуло, 88

Видеообзор матча:

Беерсхот – Мехелен – 1:0

Гол: Кагро, 44

Удаление: Шинтон, 46 (Беерсхот)

Нереализованный пенальти: Мрабти, 60 (Мехелен)

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 28 19 5 4 52 - 32 62
2 Брюгге 28 15 8 5 58 - 33 53
3 Юнион Сент-Жилуаз 28 14 10 4 45 - 23 52
4 Андерлехт 28 14 6 8 47 - 25 48
5 Антверпен 28 12 9 7 47 - 31 45
6 Гент 28 10 12 6 39 - 31 42
7 Стандард 28 10 8 10 22 - 32 38
8 Шарлеруа 28 10 7 11 34 - 31 37
9 Ауд-Хеверле 28 7 13 8 25 - 29 34
10 Мехелен 28 8 8 12 42 - 39 32
11 Дендер 28 8 8 12 32 - 48 32
12 Серкль Брюгге 28 7 11 10 28 - 38 32
13 Вестерло 28 8 7 13 46 - 48 31
14 Сент-Трюйден 28 6 10 12 37 - 53 28
15 Кортрейк 28 5 5 18 24 - 54 20
16 Беерсхот 28 3 9 16 25 - 56 18
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Ауд-Хеверле Левен Стандард Андерлехт Мехелен Беерсхот
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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