2 марта состоялись три матча 28-го тура чемпионата Бельгии. «Левен» и «Вестерло» не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 0:0.

Полузащитник гостей Сергей Сидорчук третий матч подряд провел на скамейке запасных. В текущем сезоне украинский футболист сыграл десять матчей во всех турнирах, отметился одной результативной передачей.

«Андерлехт» одержал гостевую победу в противостоянии с ФК Стандард» – 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. В другом поединке «Беерсхот» минимально одолел «Мехелен» со счетом 1:0. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве, а гости не реализовали пенальти.

Чемпионат Бельгии, 28-й тур. 2 марта

Левен – Вестерло – 0:0

Стандард – Андерлехт – 0:2

Голы: Т. Азар, 63, Ангуло, 88

Видеообзор матча:

Беерсхот – Мехелен – 1:0

Гол: Кагро, 44

Удаление: Шинтон, 46 (Беерсхот)

Нереализованный пенальти: Мрабти, 60 (Мехелен)