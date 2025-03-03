Сидорчук на поле не вышел, Вестерло и Левен сильнейшего не определили
2 марта состоялись три матча 28-го тура чемпионата Бельгии
2 марта состоялись три матча 28-го тура чемпионата Бельгии. «Левен» и «Вестерло» не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 0:0.
Полузащитник гостей Сергей Сидорчук третий матч подряд провел на скамейке запасных. В текущем сезоне украинский футболист сыграл десять матчей во всех турнирах, отметился одной результативной передачей.
«Андерлехт» одержал гостевую победу в противостоянии с ФК Стандард» – 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи. В другом поединке «Беерсхот» минимально одолел «Мехелен» со счетом 1:0. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве, а гости не реализовали пенальти.
Чемпионат Бельгии, 28-й тур. 2 марта
Левен – Вестерло – 0:0
Стандард – Андерлехт – 0:2
Голы: Т. Азар, 63, Ангуло, 88
Видеообзор матча:
Беерсхот – Мехелен – 1:0
Гол: Кагро, 44
Удаление: Шинтон, 46 (Беерсхот)
Нереализованный пенальти: Мрабти, 60 (Мехелен)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|28
|19
|5
|4
|52 - 32
|62
|2
|Брюгге
|28
|15
|8
|5
|58 - 33
|53
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|28
|14
|10
|4
|45 - 23
|52
|4
|Андерлехт
|28
|14
|6
|8
|47 - 25
|48
|5
|Антверпен
|28
|12
|9
|7
|47 - 31
|45
|6
|Гент
|28
|10
|12
|6
|39 - 31
|42
|7
|Стандард
|28
|10
|8
|10
|22 - 32
|38
|8
|Шарлеруа
|28
|10
|7
|11
|34 - 31
|37
|9
|Ауд-Хеверле
|28
|7
|13
|8
|25 - 29
|34
|10
|Мехелен
|28
|8
|8
|12
|42 - 39
|32
|11
|Дендер
|28
|8
|8
|12
|32 - 48
|32
|12
|Серкль Брюгге
|28
|7
|11
|10
|28 - 38
|32
|13
|Вестерло
|28
|8
|7
|13
|46 - 48
|31
|14
|Сент-Трюйден
|28
|6
|10
|12
|37 - 53
|28
|15
|Кортрейк
|28
|5
|5
|18
|24 - 54
|20
|16
|Беерсхот
|28
|3
|9
|16
|25 - 56
|18
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